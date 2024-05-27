全球著名建築師陳其寬是建設東海大學路思義教堂的推手，作品『長壽Long Life』更獲前法國總統賈克.勒內.席哈克收藏。為了讓世人了解陳其寬對世界建築的貢獻，臺南市美術館館長林秋芳、東海大學創藝學院院長許和捷，攜手陳其寬夫人林芙美，在臺南市美術館推出「陳其寬：雙曲．交響」紀念展。本次大展，將讓103歲冥誕的陳其寬自己解開密碼，讓世人知道路思義教堂的誕生與他有著密不可分的關係。

陳其寬著名作品『長壽Long Life』更獲前法國總統賈克.勒內.席哈克收藏。(照片/東海大學提供)

陳其寬是畢生擁有建築與藝術成就的大師，有著許多非凡與前衛的作品，他不僅是世界知名建築師，更是一位藝術家。早年藝術作品更被哈佛、耶魯等大學藝術館所典藏。南美館林秋芳館長表示，陳其寬建築作品橫跨全球，作品將東方哲學思想與水墨意境融入其中，設計與空間的非凡布局思維，將包浩斯主義中所追求的極簡主義完美融合，形成獨特的時代風格，東海當代主義的路思義教堂就是他的作品之一。

林秋芳為了重現陳其寬的輝煌，邀請東海創藝學院許和捷院長、陳其寬夫人林芙美，特別從香港、新加坡及國內各地商借陳其寬的珍貴藏品。策展人蕭楷競更親自至美國夏威夷進行調查研究，因此讓許多不曾曝光展品首度公開展出。展覽名稱中的「雙曲」強調陳其寬在雙重領域中的成就，更盛行的「薄殼雙曲」現代建築概念相呼應。

陳其寬(左)生前曾和夫人林芙美(右)說「God knows truth, but wait.（上帝知道事實，但請等待。）」(照片/東海大學提供)

許和捷表示，東海大學從路思義教堂到文理大道的唐式東方園林建築皆是陳其寬先生之手。對建築設計揮灑自如的他，當年就是與貝聿銘共同設計建造出讓世界建築界醉心的當代藝術教堂作品「東海路思義教堂」，也可以說擁有「薄殼雙曲」的路思義教堂能在60年代閃耀世界，讓台灣被世界看見，都是出於陳其寬與貝聿銘的緊密合作。2022年開始進行古蹟修復的路思義教堂已於本月重啟，若能親臨南美館看展，再到東海一睹這個世界十大包浩斯當代主義建築的風采，將格外具有意義。

東海大學創藝學院院長許和捷(左)與臺南市美術館館長林秋芳(右)。(照片/東海大學提供)

陳其寬的建築作品橫跨歐亞美非，他的藝術作品更被世界一流美術館和大學典藏，這次南美館的特展是透過「生活」、「目光心象」、「宇宙」及「建築與家庭」四大主題讓陳其寬再次閃耀世界。林秋芳更強調，這個特展既是向陳其寬建築師致敬，也是讓他經典作品再現，走進南美館就可以深刻感受這位文人建築師、藝術家非凡的品格與前衛的藝術風采。

陳其寬生前曾對夫人林芙美所說：「God knows truth, but wait（上帝知道事實，但請等待。）」，透過本次大展，大家會更加了解與相信，東海大學路思義教堂是貝聿銘攜手陳其寬所共同創造的奇蹟。