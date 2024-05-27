為深化技專校院學生創意思考及動手解決問題的能力，教育部113年度辦理第7屆技職盃黑客松競賽。本競賽分為北中南分區競賽及全國賽2階段，今年分區賽選拔出74組團隊共計205人晉級至全國賽，並於5月25日至26日齊聚國立高雄科技大學，共同角逐評審團大獎等12個獎項，展現各團隊的創意及實作能力。由國立臺灣科技大學許庭瑄及施忠豪同學與國立臺北科技的陳虹妃同學共同組成的「商腦驚」團隊獲得今年「評審團大獎」，其參賽作品「潔淨能源垃圾車」將電動垃圾車、LED螢幕及手機應用程式結合，作為宣導綠色能源知識之管道；並利用焚燒垃圾所產生的熱能轉換為電能，作為電動垃圾車的供電來源，落實綠色設計同時建構循環機制，兼具創意性與可行性而獲獎。

學生創作過程。(照片/教育部提供)

今年競賽主題引用聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）第7項「可負擔的潔淨能源」（Affordable and Clean Energy）作為本屆競賽主題，引導學生針對「確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源」議題進行創意發想、社會設計與原型創作，希望藉由此活動辦理協助學生思考個人在世界的角色與責任，成為負責任的世界公民，使全國技專校院學生與國際社會議題接軌，並解決實際生活問題。

學生創作過程。(照片/教育部提供)

全國競賽共為期兩天，參賽隊伍需針對競賽題目思考各種可能的解決方案，透過成員間的腦力激盪，將抽象的方案構想轉化為具體的作品。另主辦單位亦提供材料與機具設備予參賽隊伍使用，並辦理破冰組隊與進階訓練課程，讓參賽學生熟悉相關機具設備的使用方式，以便在競賽過程中，製作出技術性與實用性兼具的作品，激盪出更多的創意。

全國賽全體人員大合照。(照片/教育部提供)

教育部期望藉由辦理技職盃黑客松競賽，讓不同領域的學生有機會彼此互相交流，激發跨領域的創新思維，同時發揮團隊合作精神，共同針對問題用心思考，將在課堂中所學的知識與創意結合，找出創新方式解決問題，培養學生創意思考及動手解決問題的能力，有助各校落實教學創新模式，並符合技職教育「務實致用」的精神。