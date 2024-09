中國科技大學影視設計系已邁入第十年的光景,近幾年來在全系師生的共同努力之下,學生的影視作品已累計獲得50多座國際影展獎項肯定。今年學生的畢製影片作品再度囊括第57屆休士頓國際影展(57th Worldfest Houston)五項大獎殊榮。

榮獲第57屆休士頓國際影展大學生競賽類的銅獎《鼓起勇氣》劇照。(照片/中國科技大學提供)

學生獲獎的五部作品,其影片類型包括紀錄片和劇情短片兩大類,五部獲獎影片作品其形式風格涵蓋有家庭、親情、溫馨與驚悚等故事元素,完全展現中國科大影視設計系學生多元的創作能量。其中紀錄片《鼓起勇氣》(Don't give up)榮獲大學生競賽類的銅獎;其故事主要在描述一位雙眼失明熱愛打鼓的街頭藝人在面對現實環境的各種挑戰,依然永不放棄的真實故事。另一部紀錄片《饒舌X嬈舌》(Rapper Or Faker)則獲得紀錄短片銀獎;影片主要想藉由嘻哈饒舌音樂及性別之間的議題提及對現今看似達到思想成熟的平等觀念認知而提出叩問。

榮獲第57屆休士頓國際影展家庭兒童類銀獎《阿公你怎麼沒感覺》劇照。(照片/中國科技大學提供)

劇情短片《三頭兩面》(Forth Time's a Charm)榮獲驚悚懸疑短片類白金獎;劇情主要在敘述一位習慣用帥氣的外表騙取女性金錢的渣男,這次又遇見了一位年輕貌美又富有的女子,卻沒想到她並不像外表一樣天真。《阿公你怎麼沒感覺》(How Are You Feeling)獲得家庭/兒童類銀獎;其故事在傳達一位沈迷於網路世界的孫子跟阿公相依為命,然而面對逐漸失智的阿公,孫子他開始思考重新跟彼此對話的方式。最後一部劇情短片《為你定格的幸福》(Your Own Happiness)也同樣獲得家庭/兒童類銀獎;影片主要內容在描述一位年輕攝影師,專為客人拍攝幸福的全家福照,卻難以接受為病重的阿姨,拍攝人生最後一張照片。

榮獲第57屆休士頓國際影展紀錄短片銀獎《饒舌X嬈舌》劇照。(照片/中國科技大學提供)

每一次的國際影展獲獎都再次彰顯了中國科大影視設計系學生在影視創作領域的卓越實力和豐富創意。該系一直致力於培養具有專業技能和創造力的影視專業人才,讓學生傑出的影視作品不斷在國際舞台上展現傲人的成績。

榮獲第57屆休士頓國際影展家庭兒童類銀獎《為你定格的幸福》劇照。(照片/中國科技大學提供)

此外,今年七月中國科大影視設計系也獲得教育部《學海逐夢》計劃的經費補助,細賞老師即將帶領12位學生前往加拿大溫哥華電影學院進行爲期一個月的海外實習,讓學生們可以親身體驗國際影視的專業製作技能與過程。中國科大影視設計系不斷開創學生與國際接軌的機會,逐步來提升學生們更寬廣的國際視野與國際競爭力。