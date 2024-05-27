佛光大學今日榮獲第十三屆三好校園獎，由學務長許鶴齡教授於佛光山參加三好校園頒獎典禮，親自上台領獎，象徵著星雲大師「做好事、說好話、存好心」三好精神的使命傳承，本校連續五年獲三好校園獎，更於今年榮獲第十三屆三好校園獎「燈塔學校」，以及期末成果展大專組整體績優獎，希望藉由本校三好四給推廣，讓佛光大學不但成為一所三好校園，更是實行三好四給友善、溫馨的校園。

佛光大學創辦人星雲大師提倡「做好事、說好話、存好心」的三好精神，作為教育學生的重要指引，希望培養「悲智雙運、行解合一、福慧雙修」的青年，而「做好事、說好話、存好心」三好精神正是大學生活、生涯、生命教育的重要指引。清晰地認清自己， `服務` 他人，找出人生方向，是大學青年重要的生命任務。

校長何卓飛表示，學校以「生命關懷、提升生活素質、追求生涯發展」為核心理念，推動健康福祉、群己關係及環境保護等三大面向，致力於培養具備品德特質的三好青年，落實全人教育、溫馨校園及終身學習的辦學理念。

學務長許鶴齡表示，透過「做好事、說好話、存好心」的實踐與反思，佛光大學達成三好校園的目標，並與在地社區的緊密合作，推廣三好四給精神，培育具備品德、品質、品味的現代公民。

佛光大學積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs），推動三好校園實踐計劃，旨在提升學生對三好四給精神和環境永續發展的理解與實踐。具體目標包括：

1. 增強學生服務力、關懷力、溝通力及品格力。

2. 促進學生全人發展，了解全球關心議題，塑造永續優質校園環境。

3. 培養學生現代公民素質及「佛行、佛口、佛心」的人格特質。

4. 落實品德教育，促進學生自省與進步。

5. 與在地中小學建立合作關係，推廣三好四給運動至社區及校園。

佛光大學將持續推動永續發展教育，為學生提供全面支持與指導，培養優良素質的社會人才。通過「給人歡喜、給人方便、給人希望、給人信心」的四給精神 ，佛光大學致力於打造「知善、行善、樂善」的三善循環，實現三好校園的目標。這些努力提升了校園學習氛圍，增強了學生的生活素質和社會責任感，使佛光大學成為一所「實踐三好」的燈塔學校。