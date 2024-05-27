南華大學傳播學系109級畢業展覽「SHOW TIME」，於5月24日至26日在嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區內的佐登妮絲城堡3樓藝術迴廊展出。南華大學校長高俊雄親臨現場勉勵大四參展同學並一同觀賞畢業製作作品，現場互動相當熱烈。

此次傳播學系畢業展覽主視覺以宇宙為靈感，展現系上學生對未來的想像，透過光線與極光的交織，呈現出夢幻畫面，並運用黃金螺旋設計原理展示出完美比例與學習歷程的融合。成果展主題「SHOW TIME」意味著將展覽化身成巨大的表演，展現四年的學習成果，包括傳播理論、影像實務、文字創作、視覺設計、媒體分析和社會批判，以不同方式表達觀點，將所學價值傳達給社會。

南華大學傳播學系舉辦畢展「SHOW TIME」，高俊雄校長親臨勉勵，並高度讚賞罕病同學林育陞之畢業作品。(照片/南華大學提供)

南華大學校長高俊雄表示，傳播學系的課程規劃完善豐富多元，不僅許多課程透過業界專業師資傳授實務經驗、並結合160小時的職場體驗，使同學熟悉傳播領域工作，提早在出社會前與產業接軌。此次傳播學系「SHOW TIME」畢業展覽，透過動態影像、靜態攝影、企劃與平面作品，將同學們四年學習的成果完整呈現。尤其大四班上罕病同學林育陞克服自身行動困難，創作電影作品「不如歸去」，探討許多老年人面臨的子女照顧、晚年生活等問題，深度的以影像呈現，發揮傳播專業結合人文關懷，非常難得。另外，作品「開門見山」也以深入探討原住民生活議題表達關懷，期許傳播系同學未來可以與校內原住民學生資源中心共同合作，結合校內資源持續以傳播專業關注原民。

畢展總召林萬誠說，本次展覽與以往開放空間的展覽形式有所不同，首次挑戰預購票形式、也是第一次在非開放文藝空間展出。預購票開賣兩個星期內即全數售罄，展現了傳播學系109級畢業展覽「SHOW TIME」活動的熱度與吸引力。同時，畢業製作團隊因為環形場地，在布置上下足功夫，除了能維護原場地的珍貴畫作外、也讓整體視覺與佐登妮絲城堡充分結合。另外，本次畢展也以傳播系主題元素製作出週邊商品和豐富多元的抽獎活動，讓參展與觀展的所有人更能樂在其中。

此次畢業展覽共分為五大類別，影像、平面、廣播、論文、公關。每樣作品均代表同學在南華大學傳播學系經過四年努力學習的成果。這些類別涵蓋了各種不同的創作和表現方式，充分展現同學的多樣性和才華。從設計到研究、從影像到Podcast，在動態與靜態間呈現豐富創意和專業技能，以所學和想傳達的專業注入作品中，為大學生涯做一個最美好的結尾。該系學生除了實務作品積極學習與專業投入外，今年大二學生更參與運動賽事傳播，獲體育署補助「運動行銷推廣人才培育計畫」，進行全大運軟式網球比賽轉播作業，頗獲各界好評，兩年後亦將以四年所學和表現加入畢業展行列中！