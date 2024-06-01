榮譽博士富邦集團董事長蔡明忠今 (1) 日出席113年東海大學畢業典禮，蔡明忠說，保有真誠和同理心，將眼光放遠，他也提到當年推動台灣高鐵所遇到的困境，但碰到困難時和自己對話、找到方法、勿忘初衷，方能克服難關。

東海大學今舉辦113年畢業典禮，校長張國恩以失敗為題，引用愛迪生所說「他認為自己沒有失敗過一萬次，而是發現一萬種行不通的方法。」最後為世人帶來重要的光明。張國恩將面對失敗的態度和精神稱作奮鬥力，勉勵學生，在未來人生勇敢挑戰，帶著樂觀、堅定的信念，以及勇於接受失敗的韌性，透過反思進而走向成功，努力將自己的夢想寫進人生的篇章。

蔡明忠說，只有自己可以對自己百分百坦承，透過自我對話與自我辯證，更了解自己，進而發揮自我。(照片/富邦金控提供)

身為東海大學企管系校友並獲頒名譽博士的蔡明忠表示，當年參加東海的開學典禮，但當年因轉學至台大法律系，就沒有機會參加東海畢業典禮，經過50年後，這是他第一次參加東海大學的畢典，蔡明忠將人生經驗總結三點分享給學弟妹。首先，他分享自己每晚睡前，與自己對話，把當天所發生過的事情再走過一遍。蔡明忠說，透過與自己對話，可以真誠的面對自己的優缺點，因為只有自己可以對自己百分百坦承，所以透過不斷和自己對話，更了解自己，知道在什麼場合可以發揮優點，同時知道如何藏拙並修正缺點，進而成為更成功的人。

曾經也面對挫折的蔡明忠表示，當年籌設高鐵時，富邦集團是台灣高鐵5大原始股東之一，曾被外界笑說「小孩玩大車」，後續發生財務困境時，更被批評為金光黨，當時對於社會責難，他透過自我辯證，以及要帶著要將台灣西半部打造為一日生活圈的初衷及信念克服困難，才能堅持完成高鐵建設。他再次強調碰到困難時和自己對話、找到方法，找回初衷完成目標。

東海大學校長張國恩將面對失敗的態度和精神稱作奮鬥力，勉勵學生勇敢挑戰，讓自己保有接受失敗的韌性，透過反思進而走向成功。(照片/富邦金控提供)

他更強調，保持真誠和同理心，維繫和諧人際關係的重要性。蔡明忠說，進入網路無遠弗屆的時代，很多人認為在網路即可生存，不必浪費時間面對他人、處理複雜的人際關係，但人是群居動物，其實人際關係並不難，只要對人保持同理心及真誠，人際關係一定可以處理得很好。

蔡明忠分享自己和父親蔡萬才、弟弟蔡明興一起創業時的經驗，當年三人晚上常聚在父親書房，即便關係親密，也常常因不同意見吵翻天，但最後終究會達成共識，原因在於他們都用同理心對待彼此，才能找出最大公約數。

榮譽博士富邦集團董事長蔡明忠今出席113年東海大學畢業典禮，鼓勵年輕人保有真誠和同理心，勿忘初衷。(照片/富邦金控提供)

蔡明忠最後給予畢業生的期許是面對AI狂潮，新世代更應責無旁貸，重視人類歷史及文化的傳承，此外面對氣候環境變遷，更應重視永續，和社會與地球建立共好關係，更期勉畢業生對世界、對新鮮事物永保好奇，並多多接觸國際知識及國際新聞，讓台灣不會成為自我閉鎖的島嶼及社會。