東吳大學於6/5日舉辦「2024東吳探索大攻略—大學生活致勝出擊！」活動，以Youtube線上直播方式進行，邀請通過東吳大學113學年度大學申請入學正、備取生及家長上線，運用手機或電腦打開任意門，不論身在何處一鍵到達直播間，讓準東吳人決勝千里之外。直播期間，學系與校級二場合計觀看人數近700人，期待透過直播及重播，吸引更多人關注東吳大學。

直播由東吳大學教務長詹芳書領軍，動員全校聯合舉辦，鎖定新生及家長最關心的議題。首先登場為「學系時間」，21個學系開放線上會議室，有問必答。中文系學生鍾長諭擔任主持人為活動拉開序幕，再由東吳大學教務長詹芳書代表東吳大學致歡迎辭，以傳承124年的辦學精神，鼓勵新鮮人選擇東吳成為大學生活的起點。

東吳大學教務長詹芳書代表東吳大學致辭。(照片/東吳大學提供)

德育中心主任向芳宜分享「以讀工讀賺獎金」—獎學金及工讀申請，全面介紹就學支持措施；國際事務中心老師余孟儒分享「帶你飛」—國際交換暨雙聯學制資訊，激發擁抱世界的企圖心；註冊課務組老師張詒智分享「多元宇宙來跨麥」—跨領域學習說明，引領新生修讀雙主修、輔系、跨領域學程、第二專長及國內交換，創造斜槓人生；學生住宿中心主任李素娟分享「住你好運」—住宿介紹及說明，以滿足雙北以外新生住宿需求為目標。經由學系與4大主題的介紹，打開大學的大門。

直播過程中，線上開放「提問單」，讓在線準新生或家長提出問題，並於最後階段安排「Q&A」環節，由講師線上回應，立即解答。未及回答的提問，將於會後彙整，統一公告於招生組網頁，同時歡迎新生洽詢業務專責單位。

東吳大學直播工作團隊合影。(照片/東吳大學提供)

「2024東吳探索大攻略—大學生活致勝出擊！」Youtube線上直播結合「節能減碳」、「綠色招生」、「友善校園」概念的開放式活動，落實東吳大學永續校園發展的目標。期待經由直播，協助申請入學正、備取生及家長面對即將入學的忐忑，打開任意門，通向東吳大學，盡情探索大學生活，關鍵資訊一把抓，大學資源不漏接，一舉贏在起跑點。