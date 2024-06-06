玄奘大學6日於線上舉辦「2024玄奘大學多元教學理論與實踐國際研討會暨ALENEA東亞語言教育研究會第三次發表會」活動，最高上線人數達223人，創近年新高，而其中跨文化公民教育與日本就業議題熱度高，獲得廣大回應。
玄奘大學校長簡紹琦於致詞時表示，「此次研討會與ALENEA東亞語言教育研究會首次合作，共同探討跨文化的教學議題，是一項很好的嘗試，也因此達到今年台灣、日本、韓國、越南及中國(含香港)五國參與的盛況，同時也感謝日本交流協會藤田先生特別到場支持」。
此次專題演講邀請Passion Japan總經理杉浦達雄及執行常務三枝理枝子，分享非日文系學生日本就業的可行性。杉浦特別在演講中強調日本需要的不是一般勞工而是高度專業人才，除了N2的語言能力之外，還是要有專業性，以及充份了解日本的企業文化。門檻雖然有點高，但是現在日商公司很歡迎外來人才擔任公司主管，長遠來說還是很值得的。三枝理枝子也提到，「不是因為薪水，而是喜歡日本文化的專業人員」是比較適合到日本就業的人才，同時Passion Japan 也將於本月在玄奘大學成立「日本就業支援室」，服務想至日本就業的台灣青年。
另一場專題演講是由御茶水女子大學教授森山新所講授的「跨文化公民教育之外語教育：邁向東亞共生」。森山新根據理論，得出「最好跨文化公民教育教師是外語教師，而不是公民教師」的結論，也提出跨文化公民教育教師應該提供對話的空間，不是只是知識的提供者，而是作為仲介者及支援者的角色，外語老師完全可以承擔此方面的工作。
本次研討會共有五個國家參與，分別為台灣、日本、韓國、越南及中國(含香港)，共發表25篇，其中12篇中文發表、日文發表5篇及東亞語言教育研究會發表7篇，優秀論文將收錄至「教學與實踐研究論叢」期刊中。
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