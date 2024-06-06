玄奘大學6日於線上舉辦「2024玄奘大學多元教學理論與實踐國際研討會暨ALENEA東亞語言教育研究會第三次發表會」活動，最高上線人數達223人，創近年新高，而其中跨文化公民教育與日本就業議題熱度高，獲得廣大回應。

玄奘大學校長簡紹琦贈送台灣高山茶給釜山外國語大學前校長鄭起永。(照片/玄奘大學提供)

本次研討會上線人數創新高。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學校長簡紹琦於致詞時表示，「此次研討會與ALENEA東亞語言教育研究會首次合作，共同探討跨文化的教學議題，是一項很好的嘗試，也因此達到今年台灣、日本、韓國、越南及中國(含香港)五國參與的盛況，同時也感謝日本交流協會藤田先生特別到場支持」。

Passion Japan 總經理杉浦達雄分享非日文系學生日本就業的可行性。(照片/玄奘大學提供)

此次專題演講邀請Passion Japan總經理杉浦達雄及執行常務三枝理枝子，分享非日文系學生日本就業的可行性。杉浦特別在演講中強調日本需要的不是一般勞工而是高度專業人才，除了N2的語言能力之外，還是要有專業性，以及充份了解日本的企業文化。門檻雖然有點高，但是現在日商公司很歡迎外來人才擔任公司主管，長遠來說還是很值得的。三枝理枝子也提到，「不是因為薪水，而是喜歡日本文化的專業人員」是比較適合到日本就業的人才，同時Passion Japan 也將於本月在玄奘大學成立「日本就業支援室」，服務想至日本就業的台灣青年。

御茶水女子大學教授森山新(左) 針對跨文化公民教育進行精彩的演講，台大教授孫愛維(右)協助翻譯。(照片/玄奘大學提供)

另一場專題演講是由御茶水女子大學教授森山新所講授的「跨文化公民教育之外語教育：邁向東亞共生」。森山新根據理論，得出「最好跨文化公民教育教師是外語教師，而不是公民教師」的結論，也提出跨文化公民教育教師應該提供對話的空間，不是只是知識的提供者，而是作為仲介者及支援者的角色，外語老師完全可以承擔此方面的工作。

「ALENEA東亞語言教育研究會第三次發表會」活動現場。(照片/玄奘大學提供)

本次研討會共有五個國家參與，分別為台灣、日本、韓國、越南及中國(含香港)，共發表25篇，其中12篇中文發表、日文發表5篇及東亞語言教育研究會發表7篇，優秀論文將收錄至「教學與實踐研究論叢」期刊中。