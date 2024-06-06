在端午節來臨前，衛生福利部八里療養院的職能治療師設計多元的活動，讓精神障礙長者一起參加端午應景活動。該院職能治療師謝佩君於活動前透過討論了解長輩們還沒一起立過蛋，所以今年的端午節特別活動，就規劃一場特別的立蛋大賽，讓長輩們透過活動的參與感受到端午的節氣改變。

端午立蛋比賽當天，長輩紛紛提出疑問，「又不是端午節正中午，怎麼可能立起蛋?」「蛋現在那麼貴，摔破了太浪費了!」，當治療師拿出今年特製的大立蛋時，所有長輩嚇了一跳，謝佩君介紹這顆蛋應該是鴕鳥蛋那麼大，長輩們要先通過同心接力賽之後，拿到球擊倒靶心，蛋就會立起來了，聽完說明，大家開始研究起這個立蛋裝置怎麼運作的、也有人好奇這個蛋是不是真的蛋，更多人躍躍欲試要來參賽。

八里療養院舉辦端午節活動，與長輩一起共度端午。(照片/八里療養院提供)

黃伯伯最近行為退化的特別嚴重，幾乎都不願意活動，生活自理能力也退化到隨地便溺，讓工作人員很是擔心，但沒想到在這場端午立蛋大賽時，黃伯伯從頭到尾都認真觀賽，甚至還主動上台參與，除了可以正確理解規則外，他的動作也非常迅速，最後成功立蛋並為團隊奪得兩分，這樣的表現讓在場的所有人都給予最熱烈的掌聲。陳奶奶和她們隊友是最後一組出場的，她們透過觀察前面參賽的狀況，安排好相對應的棒次，讓手部動作敏捷的女性長輩在前加快接力速度；接著再安排高大的男性長輩壓後進行較遠距離的擲準立蛋，經過團隊合作策略讓他她奪得冠軍。

該院職能治療科主任張自強表示，端午節有划龍舟、包粽子、製作香包、立蛋等多種民俗活動，這些與過去生活及回憶的連結，增添許多懷舊題材，搭配肢體活動，有助於認知障礙的精神障礙長者減緩認知功能和運動協調退化。此外，張自強也提到，長者透過參與立蛋或是包粽子等活動，接受到多樣化的環境刺激，也有助於減緩認知功能和運動協調退化，使日常功能可經訓練和重建，延緩認知障礙，進而促進生活功能，同時減輕照顧者負荷。