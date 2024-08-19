教育部青年發展署聯手在地非營利組織及各大專院校，在全臺設置了82個青年壯遊點，精心設計一系列融合在地特色與文化故事的戶外活動，邀請15至35歲的少年踏出戶外，一起探險，打造專屬於自己的壯遊記憶。

新北三貂角位於本島極東點，受東北季風影響，地形和人文景觀都與眾不同。新北三貂角青年壯遊點辦理壯遊體驗活動，吸引了許多國高中學生參與，成為戶外教學的熱點。當他們穿越百年石頭屋聚落，聆聽海女阿嬤們分享她們與大海共生、與浪搏鬥的生命故事，探索潮間帶的神秘生物，並了解一種又一種沒聽過的海菜與海鮮時，臉上不禁露出驚奇的表情。有位學生還開心地向新北三貂角的專管吳函恩說：「真的學到很多，原來臺灣的海洋文化這麼豐富！」這樣的回饋讓壯遊點備受鼓舞，期望更多老師、學生及青年能透過壯遊體驗活動走入臺灣最東邊的岬角—三貂角，親身體驗臺灣最東端的壯麗風光，認識多元的海洋文化。

澎湖澎西青年壯遊點以深度體驗澎湖傳統潮間帶工藝為主軸，你可以製作傳統採集配備「草鞋」，親自下海採集潮間帶的螺貝，還能品嘗到由這些食材製作的當地美味佳餚。這場與大自然的親密接觸，讓你在潮間帶的獨特生態中放慢腳步，細細品味這座島嶼的迷人韻味。

新北三貂角青年壯遊點辦理壯遊體驗活動，吸引了許多國高中學生參與，成為戶外教學的熱點。（照片/青年發展署提供）

不論是山林還是海洋，青年壯遊點都準備了多元豐富的活動，讓你在親近自然的同時，也學習敬畏山海、友善環境與生態永續的觀念。想知道更多青年壯遊點活動資訊，請至青年發展署官網（http://www.yda.gov.tw）及「壯遊體驗學習網」（http://youthtravel.tw）瀏覽，活動緊鑼密鼓開辦，敬請查閱儘速加入壯遊行列。