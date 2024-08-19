中華民國第55屆世界兒童畫展，共有美國、日本、馬來西亞、瓜地馬拉等39個國家參加，收到來自國內5萬多件、國外1萬多件作品報名參賽，本屆經選出國內特優獎83件、優選獎249件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件，並於8月18日下午2時在國立臺灣藝術教育館南海劇場辦理國內特優獎及國外得獎代表頒獎典禮。今年還有來自日本、馬來西亞、泰國、比利時的學生，親自來臺灣參加頒獎典禮。來自貝里斯的獲獎者錄製了一段感言影片在典禮上播放，感謝中華民國提供了這個舞臺，激勵了他們在人生的里程上擁有美好的藝文素養。得獎作品將在國立臺灣藝術教育館第三展覽廳及美學空間展出至8月25日，歡迎各界蒞臨參觀。

教育部林常務次長致詞。(照片/教育部提供)

中華民國世界兒童畫展由中華民國兒童美術教育學會主辦，國立臺灣藝術教育館協辦。第55屆世界兒童畫展每件作品的畫面，都有孩子獨特的想法與情感，有畫出自己生活的經驗、對社會議題的關懷，也有表達他們文化的特色，或是將自己的觀察寫意結合想像力的表現，如獲得特優的宜蘭市新生國民小學黃詠晴同學的「我愛做的事」，將既憂愁煩惱卻又樂此不疲的內心想法表現在作品上，用圖畫鼓勵自己繼續開心做自己的事，以及獲得特優的新竹市東區建華國民中學李沂瑾同學的「話台灣」，刻劃出臺灣市井小民的生活樣態、人情味的地方特色文化；國外獲獎作品，如獲得金牌的波蘭11歲JULIA MALKOWICZ的「Football」，細膩的把足球賽動態情節表露無遺，射球進門後隊員歡呼與守門員的神情，成了強烈的對比，以及獲得金牌的羅馬尼亞13歲MARiA STEFAN 的作品「Romania」，畫出穿著傳統服飾與上帝間祝福的關係，表現出羅馬尼亞傳統與自然、強烈的信仰特徵。

貝里斯大使館碧坎蒂大使致詞。(照片/教育部提供)

此展覽受到國際間的重視，其中有來自烏克蘭的學生為了參加這項活動，特地從德國寄來作品，這一份遠道而來參賽的原創繪畫作品，顯得十分特別而珍貴，另一位來自斯里蘭卡學生SASEN AMARASEKARA已經連續參加中華民國世界兒童畫展8年，從幼兒園6歲就開始參加，現在已是一名中學生。而還有兩位貝里斯的學生Adrian Bernard和Kammie Enriquez，分別在12年前(43屆) 及10年前(45屆)參加中華民國世界兒童畫展，並獲得銅牌獎，而現在Adrian Bernard已是一位建築師，Kammie Enriquez則在美國留學。

中華民國世界兒童畫展除辦理徵件活動，亦辦理一系列的教育研習推廣，活動將於全臺各地及離島開跑，規劃有「巡迴展覽」、「導覽」、「講座研習」、「學生參觀與欣賞」、「童畫分析論述」等項目。其中，「講座研習」針對兒童美術教育有深入的解析，分享「教學的技巧與實務」，提升教師對視覺藝術之教學能力與指導學生從事繪畫活動之正確方法，並透過引導欣賞兒童繪畫作品，帶動社區藝文發展，促進視覺藝術教師與家長對兒童繪畫之了解，讓大眾對於兒童繪畫有更深層之認識。

這是一場「藝術．文化．教育．交流」的世界兒童畫展，觀賞孩子作品，讓世界兒童畫帶領我們進入兒童的內心世界。如果想了解更多兒童畫的故事，歡迎大家踴躍前往國立臺灣藝術教育館第三展覽廳及美學空間參觀(展覽自113年8月7日起至113年8月25日止)；另國內巡迴展及系列活動，主辦單位將邀請專家、學者透過兒童繪畫作品與師生、家長採互動方式進行深度對談，相關細節可上網中華民國兒童美術教育學會查詢。