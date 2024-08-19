為落實2030智慧國家政策，教育部國教署積極推動數位科技計畫，透過「前瞻基礎建設數位建設─高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，委託國立高雄師範大學統籌，於全國北、中、南、東及離島地區成立12所新興科技推廣中心及71所促進學校，由推廣中心帶領促進學校，以新興科技為主題，帶領教師共同設計教案、發展課程、辦理教師增能與學生學習活動及全國性競賽，打造未來人才。

國教署說明，12所推廣中心分別以AI、AR、VR、IoT、元宇宙、智慧製造、智慧農業、智慧城市、科技文史樹聯網及科技藝術自造為主題。各推廣中心依不同主題，擁有完善的新興科技體驗場域，讓學生們能親身體驗科技的魅力，並致力於跨縣市與國際交流，透過遠距科技學習活動，縮減數位落差，亦藉由營隊走訪偏遠地區及離島學校，將新興科技結合當地文化或保育作為研習主題。

促進學校將VR結合離岸風概論課程，與民間機構合作辦理「離岸風電遇見VR」工作坊。(照片/教育部提供)

同時，國教署鼓勵推廣中心與企業合作舉辦全國性新興科技主題競賽，引導學生將科技知識應用於解決問題。例如：「中學生黑客松競賽」針對生活化議題設計AI加值雲端應用；「全國智慧製造應用競賽」利用智慧機械手臂及IoT打造效率與節能的智慧工廠；「全國VR跨域盃SDGs虛擬實境大賽」運用VR技術製作作品，探討聯合國永續發展目標，在虛擬世界中尋求解決方案。

推廣中心與促進學校合作辦理全國智慧製造應用競賽巡迴研習，讓學生學習機械手臂操作。(照片/教育部提供)

在課程發展方面，鼓勵學校開設跨領域且多元化新興科技主題相關課程，讓科技融入教學，並開發新興科技基礎端及進階端課程教案。例如：金門高中開設「SketchUp金中校園迷宮設計」課程，讓學生學習3D模型設計，並將設計應用到校園空間規劃中；二林工商開設「AIoT智慧家庭」課程，讓學生了解智慧家居的應用，打造智慧生活；高雄女中開設「解密AI黑盒子」系列課程，由線性廻歸學習AI基礎理論到進階實作，包含邏輯迴歸與感知器實作、深度學習網路與多層神經網路實作等；永春高中開設「AI人工智慧與元宇宙動畫設計」課程，透過跨校選修，引導學生認識AI及元宇宙概念，並落實新興科技結合跨領域學科應用。未來國教署將以「新興科技主題月」形式推廣，也會陸續將教案資源分享於「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫網站」（https://hsete.k12ea.gov.tw/）。

國教署表示，將持續推動與精進科技教育相關計畫，透過多元有趣的學習活動，提升師生對新興科技的認知與應用，強化學生學習動機，並增進教師使用新興科技於教學知能，培養具備全球競爭力的數位人才，迎向新興科技新時代。