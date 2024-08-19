靜宜大學承辦「2024教育部新南向人才培育─假日學校」計畫，共有來自菲律賓及印度兩國27位學員參與。因應數位世代日新月異行銷模式，靜宜國際學院特別規劃「行銷尖兵跨文化交流」系列課程，以增進跨文化理解與溝通，並掌握趨勢精進行銷策略、品牌經營、管理技巧及多媒體敘事簡報能力。與會學員於靜宜校方規劃的參訪行程中，巧遇總統賴清德下鄉視察，不僅與賴總統親切互動，，還興奮地高喊說「我愛台灣」！

靜宜假日學校的學員在參訪行程中，巧遇總統賴清德下鄉視察，不僅驚喜與賴總統打招呼，並親切互動。(照片/靜宜大學提供)

教育部為鼓勵優秀新南向國家青年學子來台攻讀學位和進行學術交流，積極帶領台灣高教學府與新南向國家，進行教育雙向交流，讓台灣為世界培育人才，並厚植台灣教育影響力。靜宜國際學院院長蔡英德表示，此次參與的菲律賓及印度學生共有27位，主要來台學習行銷策略、基礎華語及異國文化，校方並安排鹿港老街、觀光工廠、高美濕地等景點，實地感受及瞭解台灣的風俗民情。參與學生對台灣印象非常好，紛紛表示會來台灣擔任交換生或攻讀研究所。

靜宜管理學院院長何淑熏指出，校方規劃的兩周課程以「跨文化」及「行銷」為主軸，在跨文化課程中介紹聯合國17項永續發展目標(SDGs)，闡述其重要性和全球影響，同時引導學生以SDGs議題為主題，將跨文化體驗與價值觀等融入敘事力，最後應用設計思考流程，從不同角度來解決問題，並以特色簡報提出解決方案，呈現出菲、印兩國差異。

因應數位世代，靜宜所規劃的行銷系列課程則強調掌握趨勢、精準行銷，為接軌國際，更邀請學生分享各自國家的品牌經營策略及異國文化，從中提升多媒體敘事簡報力及跨國溝通力。

因應數位世代日新月異行銷模式，靜宜國際學院特別規劃「行銷尖兵跨文化交流」系列課程。(照片/靜宜大學提供)

印度學生Pranzal Yadav說，感謝靜宜大學的安排與照顧，尤其課程設計獲益匪淺，他同時感受台灣濃濃的人情味，覺得既溫馨又感動。來自菲律賓的Princes Erica Operario則說，當初因想學習中文選擇參加營隊，印象最深刻的是靜宜大學授課老師的專業與友善，透過課程、活動能與各國同學互動交流，是很棒的經驗。