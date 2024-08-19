2024第9屆「新住民舞蹈比賽」，即日起至9月30日開放報名，初賽分別於11月2日、16日、24日舉行；決賽將於12月15日舉行。自2016年活動辦理以來，已獲得廣泛迴響，8年間共計513隊，逾3,000人次參與比賽，「新住民舞蹈比賽」儼然已成為新住民朋友展示母國文化和藝術才華的重要平臺。每年比賽中，來自不同國家的新住民朋友穿著各具特色的民族服飾，以各自獨特的舞蹈形式，生動詮釋其生動的美學價值。

為了鼓勵更多新住民朋友參與比賽，自112年起，比賽對報名團隊中的新住民人數比例門檻從過去的2/3下調至1/3；並依近3年參賽經驗，分為經驗豐富的甲組及舞蹈初學或初次參賽乙組；另為鼓勵離島新住民踴躍參賽，只要團隊成員中有1/2的人戶籍地在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼等離島地區，該隊可逕行參加決賽，希望吸引更多族群踴躍參賽、相互交流。

新住民舞蹈比賽-新北市瑞芳區瑞濱國小。(照片/教育部提供)

來自菲律賓的周小姐和陳小姐表示，經由社區的串連、舞蹈比賽練習的機會，同是菲律賓人的她們才認識了彼此的地區傳統；來自印尼的吳女士已經連續五屆參與賽程，過去曾於家鄉擔任舞蹈教師，在印尼只要遇到開心的事情或開心的節日，大家都會為此跳上一曲，以表示誠摯的祝福；更有來自基隆、南投、屏東等地的國小老師帶領學生初次參賽，並表示新二代的孩子們很需要一個肯定自我的機會，參加新住民舞蹈比賽是一個很棒的舞臺跟回憶。

教育部表示，這項活動不僅促進了不同文化間的交流與融合，也讓臺灣民眾深刻感受到多元文化的魅力與包容力，參賽者的年齡範圍更是橫跨4歲至80多歲，充分展現舞蹈是不分國籍與年齡的藝文活動；參賽隊伍也不乏親子、夫妻、兄弟姊妹、鄰居檔，充分展現家庭關係的親密性與社區的凝聚力。歷年獲獎者更受邀擔任教育部新南向教育展、內政部移民節踩街、快閃等活動的表演嘉賓，向國人展現異國舞蹈與文化的獨特魅力。

新住民舞蹈比賽-南投縣名間鄉名崗國小。(照片/教育部提供)

教育部將持續透過辦理「新住民舞蹈比賽」，讓不同語言、文化、背景的新住民朋友們匯聚一堂，在舞臺上展現母國舞蹈的獨特魅力，並通過舞蹈交流各不同國界與家鄉的文化及故事，為臺灣這片土地注入更加豐厚的文化及表演藝術能量。更多競賽資訊，請至facebook活動粉絲頁「新住民舞蹈比賽」查詢（https://www.facebook.com/NIDC2017）。或逕洽承辦單位-國立臺灣藝術大學金小姐(電話：02-2272-2181#2577)。誠摯邀請各地民眾與舞蹈愛好者共同參與這場文化盛典，親身感受新住民朋友們的精湛舞蹈作品，共同體驗精彩豐富的藝文饗宴。