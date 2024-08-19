臺中市政府為培養青年學子國際視野及領導力，將於今年10月26日至27日於東海大學舉辦第四屆「臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，活動自即日起受理報名至9月23日止，歡迎高中(職)學生踴躍報名。本屆活動邀請資深外交官朱玉鳳大使講授課程及備受國人信賴媒體人詹怡宜小姐擔任代言人及講師，同時，延聘東海大學具國際關係及外交政策專業的教授給予學員指導，期待建構青年學子國際視野及領導力。

臺中市政府秘書處謝佳蓁處長(左二)與主席團代表們一同宣佈活動開跑，自即日起受理報名至9月23日止，歡迎高中(職)學生踴躍參與。(照片/東海大學提供)

臺中市政府秘書處謝佳蓁處長表示，活動將於10月26日於東海大學舉行，活動精采可期，除邀請資深外交官朱玉鳳大使、詹怡宜小姐講授國際時事外，課程包含國際專題講座、社交舞蹈教學等，歡迎對國際事務有興趣的學子踴躍參與。此次為市府第二度攜手東海大學共同合作辦理，東海大學於2024年泰晤士世界大學影響力排名躍居世界百大，也是中部最知名及最國際化的學校之一，相信能夠提供與會學員最豐富的學習體驗。

東海大學副校長劉正表示，今年活動邀請知名媒體人詹怡宜小姐講授親身實務經驗外，也將由東海政治系教授張峻豪、國際處國際長廖敏旬等人指導學員，從議題研究、解決方案評估及政策建議，協助學生深度瞭解議題本質。劉正副校長說，東海大學有來自50多個國家的國際學生，今年也將邀請烏克蘭、突尼西亞、馬拉威、印尼的大學生擔任國際觀察員，讓高中生透過活動實際體驗跨文化的溝通與合作，進而培養出理解與欣賞多元觀點的眼光。

謝處長表示，本次活動導入聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）理念，依據議題設置五個委員會，分別是「聯合國安全理事會」、「聯合國聯合國大會第一委員會」、「聯合國經濟及社會理事會」、「聯合國人權理事會」、「聯合國環境大會」，將針對中東地區之和平、自主武器系統對國際安全影響、人工智慧對永續經濟及人類職涯影響、數位領域中的性暴力、性別暴力、騷擾與歧視、公正和永續的能源轉型等跨領域議題進行深入探討。

活動代言人詹怡宜表示，國際議題與我們息息相關，從日常生活延伸至世界每一處角落，世界的脈動也無時無刻影響著我們的生活方式乃至國家安全及人類發展，鼓勵青年學子培養開闊的視野、溝通能力以及持續向上的動力，學習關注全球事務，跨越文化、世代、領域等，培養自身理解力與同理心，除了有意識地汲取及判斷資訊，也能培養多元涵容的觀點。詹怡宜說，今年市府與東海大學精心設計多樣化的課程及活動，也將在模聯和同學分享「從台灣看世界，作為一位世界公民應有的視野。」相信會是一趟寶貴的國際知識體驗，歡迎大家踴躍報名參與模擬聯合國暨國際議事培訓營，期待與您們在活動中共同探索、學習，也期許同學們成長為國際社會的重要一員。

活動代言人詹怡宜表示，國際議題與我們息息相關，勉勵高中生培養開闊的視野、溝通能力以及持續向上的動力。(照片/東海大學提供)

市府秘書處表示，本次模擬聯合國活動延續前屆模式不收取費用，並特別針對無相關經驗的學生設計議事培訓課程，全程參與者可取得證書，也設有多種獎項獎勵表現優秀學員。活動預計招收300名學員，分二階段報名，第一階段於8月19日16時至9月15日24時止受理報名，由臺中市各公私立高中職學校推薦，第二階段於9月16日0時至9月23日18時止受理報名，開放個人網路報名。歡迎有興趣同學至「2024臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營(2024 TCYMUN)官網：https://www.tcymun2024.com」查詢相關資訊。