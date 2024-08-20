埔里水是人盡皆知的好，卻鮮少人知道，消失或是被遺忘的湧泉是埔里的地景與人文的根源。國立暨南國際大學結合知名文史工作者潘樵，也是暨大的退休員工，歷經四年多的深入大街小巷踏查與採訪，完成了台灣第一本以埔里湧泉為主題的導覽書《山水之間覓泉湧-埔里地區湧泉全紀錄》，圖文並茂的書中呈現許多當地的地景、人文或是散佚的歷史，讓人們發現原來埔里的好水是來自上天賜予的湧泉。

潘樵、地方人士、暨大團隊共同推薦湧泉新書。(照片/國立暨南國際大學提供)

新書發表會中亦許多書中的地方耆老、受訪者都出現在現場，潘樵老師說，感謝他們願意帶著參與調查的生態解說員們，深入大街小巷的踏查，其中最有價值的發現是，過去大家口耳相傳認為埔里枇杷里的湧泉最多，但經過實地田野踏查與在地耆老訪談得知，原來大埔社才是全埔里湧泉最多、水量最豐沛的地點，完全顛覆了過去大家的認知。埔里地區一直擁有充沛的水環境資源與多元生態，從生態、產業到環境，也都保有樸實自然之美，卻受到氣候變遷，產業發展的影響，希望透過這本書的出版，能夠喚起更多人對埔里湧泉的生態、歷史、人文的重視，也正加珍視這些埔里山水之間的湧泉。

暨大USR主持人蔡勇斌將新書贈予埔里鎮立圖書館典藏。(照片/國立暨南國際大學提供)

這本彌足珍貴的書將埔里地區分為11區，每一區選擇最具代表性的湧泉進行深入的調查與訪問。不只有自然地景的相關數據，更有佚失許久的人文歷史紀錄，潘樵老師透過雋永洗鍊的文字，輔以一張張寫實的相片，讓民眾可以輕鬆的進入埔里山水之間的湧泉。

暨大科技學院院長陳皆儒指出，原本這項埔里盆地水資源的調查比較生硬而不不容易被民眾所了解，苦思討論後才轉個方向結合文史工作者潘樵老師，以及埔里社大等地方人士的能量，將湧泉所在地的人文背景與在地歷史作為主軸，把湧泉的故事記錄下來，一方面呈現水資源調查的成果，也暨大落實環境永續發展的一份心力。這是屬於埔里在地人一起完成的重要成果，暨大USR團隊作為引路人，希望能夠讓更多人瞭解埔里盆地豐厚的湧泉生態與文化底蘊。

潘樵於新書發表會簽名留念。(照片/國立暨南國際大學提供)

為新書作序的暨大校長武東星表示，他特別欽佩鄉土文史工作者潘樵對於家鄉的熟悉與土地的使命感，潘老師在暨大退休前就經常利用下班時間，馬不停蹄的穿梭在埔里的山水之間，傾箱倒櫃地紀錄生命在山水間的點滴，把社區人文、自然之美完整記錄全景。這本書透過他的筆觸，地景樣貌與人文被巧妙連結在一起，讓地景樣貌深邃起來，也因此，才讓大家驚覺，原來埔里的湧泉是多麼的沁人妍麗，人文底蘊是如此深厚多樣。武校長說，暨大科院USR團隊多年來協助埔里地區推動茭白筍光照改良、茭白筍廢棄物再利用、蝴蝶生態調查與推廣、水環境教育推廣等，得到社會高度的肯定，都是秉持國際思維在地實踐的精神，落實大學社會責任(USR)的目標，作為埔里在地的國立大學，希望將大學的學術能量與地方需求高度連結，具體落地並造福社會。