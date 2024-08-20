龍華科技大學執行「牽手龜山—保育、人文、科技的共榮與昇華」大學社會責任實踐計畫，營造社區、學校多元特色，計畫主持人資訊管理系施教旺老師，運用暑假帶領USR團隊在桃園市龍壽國小舉辦為期三天的資訊夏令營，引領學童一起體驗光環板、VR、3D和虛擬攝影棚等操作應用技巧與概念，同時也帶來團康活動，讓學童能夠進行物聯網和AI等創意實作，度過一個輕鬆有趣的暑假。

資訊營隊在施教旺老師和楊哲奇老師的帶領下，首日課程為使用光環板進行燈光設計教學，讓小朋友們了解其特色。另外USR團隊也以寓教於樂的方式，指導學童從拯救猴子遊戲中，培養其科技運用之能力與資訊素養。資訊營中，學童們不僅體驗3D、VR、虛擬攝影棚等最新科技，並要進行分組討論專題及專案演示報告。除能擴展視野，更激發其對資訊科技領域的進一步探索。

龍華USR團隊設計豐富多樣的科技學習活動，讓學童進行創意實作。(照片/龍華科技大學提供)

龍壽國小張雅筑校長表示，龍華科大USR團隊設計了豐富多樣的科技學習活動，包括程式設計、科技應用、3D列印、虛擬攝影棚和VR體驗等，這些多元體驗活動讓偏鄉學子學習到實用的科技能力。本次活動不僅為龍壽孩子們帶來不同的暑假生活體驗和學習經驗，激發孩子們對科技的興趣，還有助於整合資源，實現地方教育的永續發展，造福更多學子。

龍華USR團隊以寓教於樂的方式，指導學童其科技運用能力與資訊素養。(照片/龍華科技大學提供)

龍壽國小王正宏主任指出，從個人程式設計到光環版的實際應用，孩子們獲得了寶貴的科技體驗，合作設計主題活動展現學童的團隊合作能力，從口頭發表到實際設計中，充分展現他們的行動力。而透過3D列印、虛擬攝影棚和VR體驗，即使在偏鄉學校，孩子們也能學習到實用的科技知識。這些科普活動將幫助他們擴展視野，為未來發展打下堅實的基礎。

團隊成員資管系劉芳君表示，在專題製作的時候，學童們都很有創意能力，除了幾個比較難的程式碼需要成員們協助，其餘專題內容跟程式碼幾乎都是同學自由發想，希望未來還有機會來龍壽協助教學。另一成員劉承郡則說，這次營隊活動讓小朋友們有機會體驗光環板等有趣且具有挑戰性的活動，還接觸VR、3D列印和虛擬攝影棚等新穎科技，這對他們的成長很有意義，期待下次能再次參與，並提供更多幫助。

營隊負責人、資管系楊哲奇老師認為，USR列車持續以資訊營隊赴偏鄉學校服務，期盼縮減數位落差，具體實踐SDG4優質教育內容。為期三天的資訊營隊，隊員們表現的熱誠與成長，著實令人感動，期盼團隊能保持這份衷心，面對未來的各種挑戰。