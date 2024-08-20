依據經濟部產業發展署112年5月12日公布整體與重點產業近期人才需求趨勢與薪資行情，在智慧機械產業中，以資訊軟體系統類、研發相關類的人才需求較高。為讓國中階段親師生瞭解科技產業現況的認識及未來進路，幫助國中生選擇適性就學進路並銜接相關科系，北市教育局依據「新世代技職」深化生涯探索主軸，113年起提出新興產業人才直飛航線，包含國中端新興產業人才進路說明會、職涯攻略手冊、產業新手村見學團，並與科技大學推出3+2+2直升模式，藉由鏈結產業、科技大學及技術型高中，積極培育新興產業人才。

經調查，臺北市111學年度及112學年度國中畢業學生，分別有63.15%及66.54%人數選擇就讀高中普通科，僅有35.89%及31.03%的學生選擇就讀職業類科。北市教育局於今年6月1日成立技職教育科，為培育出企業與產業之專業技術人才，並讓北市國中階段教師、家長及學生更深入瞭解各類職業類科未來發展，在現有辦理國中技藝教育課程、百工職場半日微體驗活動、職業試探體驗課程及國中小職業輔導研習營等方式之外，教育局將於113年下半年辦理「新興產業人才進路說明會」，分12行政區進行宣導。有別以往僅針對國中學生進行職業探索，此次特別將國中家長及教師重點納入宣導對象，藉由人力銀行說明新興產業現況及人力需求，讓國中家長及教師瞭解技術型高中及科技大學目前已成為高科技產業的徵才重點，期望親師鼓勵學生選擇適性的學習管道，以充實我國高科技產業人才。

北市教育局將彙總12行政區講座內容，製作「職涯攻略手冊」，幫助教師、家長及學生掌握各新興產業人才於培育階段對應的系所、類科，以利學生在求學階段可以正確選擇所需的知識與技術，精準投資自己的未來。同時，為了讓親師生可以親身體驗產業發展的現況，並瞭解科技大學辦學情形，教育局亦與企業、科技大學合作辦理「產業新手村見學團」活動，針對國中親子及教師設計一日體驗遊程，至產業基地及科技大學參訪，讓職業試探更貼近真實生活情境，增加家長對學生選擇技術型高中學習的信心及支持度。

此外，教育局將鏈結科技大學與技術型高中合作發展3+2+2就學模式，讓學生在技術型高中就讀3年期間，不用擔心升學考試，可以放心的鑽研技術學習及專題製作，在校成績表現優異，於畢業後即可繼續直升科技大學，取得副學士、學士學位，讓本市技術型高中學子兼顧實作及理論學習，成為能學以致用的跨域人才！