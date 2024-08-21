國立臺南大學與澎湖縣政府教育處近日於南大校園內簽署合作備忘錄，利用雙方的專業優勢，特別是在人工智慧（AI）技術上的長期耕耘，共同推動教育策略聯盟的深化發展。本次合作不僅將提升離島教師的AI科技應用能力，更預計為教育領域帶來創新和進步。

南大創校百年來，始終秉持與時俱進的精神，積極推動產學合作、跨域創新學習、AI智能校園建設及人文發展。同時，學校也致力於落實SDGs永續發展目標，履行大學的社會責任。此次簽署的合作備忘錄，將透過與教學實務場域的深度合作，為師資生累積實務經驗，並藉由AI科技研習，提升澎湖現職教師在數位科技及學習扶助方面的教學能力。

臺南大學校長陳惠萍表示，鑑於AI人工智慧已成為新世代學習的重要技能，南大規劃一系列AI增能研習，從離島開始培養數位科技種子教師，以強化離島的數位教學資源。南大在數位科技領域長期耕耘，並勇於創新，希望此次合作能夠促成兩地師生在教學資源及學習知能上的互利共贏。

澎湖縣政府教育處長林長安指出，人工智慧是影響臺灣未來產業發展的重要變革，此次與臺南大學的策略合作，將有助於提升澎湖地區教師及學童的AI科技應用能力，同時確保穩定的師資來源。

南大陳惠萍校長與澎湖縣教育處林長安處長簽訂合作備忘錄。(照片/國立臺南大學提供)

此次合作備忘錄的簽署，體現雙方對教育創新及持續發展的共同願景。雙方將整合各自的資源優勢，在教師培訓、課程開發及教學研究等領域展開深度合作，為澎湖地區的教育注入新的活力，並為臺南大學的師資培育提供更廣泛的實踐平台。