新北市少年合唱團日前於紐西蘭參加第13屆世界合唱比賽榮獲公開賽金獎殊榮，為全世界規模最大、堪稱「合唱界的奧林匹克」的比賽；本年度共計40多個國家、11,000多名選手參賽，新北市少年合唱團為全國各縣市唯一市屬藝術團隊獲獎，為國爭光!今(21)日於市政會議上獻獎，並於現場獻唱參賽歌曲「貓仔Cat」，悠揚歌聲博得滿堂彩，展現新北藝術教育量能。

新北市少年合唱團歷年來參加世界合唱比賽成績優異，2014年赴拉脫維亞里加市參加第8屆世界合唱比賽公開賽獲得金獎，2016年赴俄羅斯索契參加冠軍賽並奪得銀獎，2018年赴南非參加冠軍賽並同樣奪得銀獎。受疫情影響，本次是睽違6年後再次參與世界合唱比賽，將臺灣的好歌聲唱進世界合唱大賽殿堂，在各國團隊的激烈競爭中脫穎而出，勇奪公開賽金獎，並取得2026年冠軍賽門票。

合唱團參賽歌曲共4首，分別為Rihards Dubra創作的「Laudate Dominum」、輕快可愛的閩南語歌曲「貓仔Cat」、充滿動感的墨西哥民謠「Las Amarillas」以及極具張力奇幻的「Koosen」，多元的曲風搭配團員們生動俏皮的肢體動作及表情，深刻地詮釋每首歌曲，更展現團員們全方位的合唱技巧，榮獲評審的肯定。其中「貓仔Cat」更將本土語言帶到國際舞台，讓其他國家的師生一起體會臺灣本土語言的魅力。

新北少年合唱團以生動俏皮的肢體動作表情及美妙歌聲獻唱貓仔Cat。(照片/新北市政府教育局提供)

侯友宜市長表示，度過疫情衝擊，合唱團團員們終於有機會出國參賽，憑著對音樂的熱愛，持續不懈的練唱，終於在國際舞台斬獲金獎，整個過程相當令人感動，本次獲獎更是一個讓全世界看見台灣的契機，展現孩子們在藝術上的追求與努力。

江翠國中簡若潔同學表示，合唱團暑假每週持續練習真的很辛苦!但也正是老師們持續不斷的指導微調大家的動作、表情及聲音，才能在這次比賽中得到金獎。福營國中李婉荷同學表示，賽前老師讓大家觀看其他團隊的比賽影片，從中汲取優點，並慢慢地培養對比賽歌曲的熟悉感，因為持續不斷努力，讓大家這次拿到金獎榮耀，對於自己的歌聲也越來越有自信。

新北市少年合唱團於紐西蘭賽前集訓。(照片/新北市政府教育局提供)

少年合唱團承辦學校文聖國小校長沈玉芬表示，練唱的過程無論多麼艱辛，所有孩子們都堅持到最後一刻，榮獲公開賽金獎是最好的肯定，也是讓孩子們持續努力的動力。團員的表現展現了非凡的才華和堅韌的精神，非常感動有機會陪孩子們走過這段旅程，也感謝指揮老師與後援會的協助，因為所有人的共同努力，才能讓新北在國際的舞台發光發熱，期待未來能有更多機會讓世界「聽」見台灣。