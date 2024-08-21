國立臺南大學英語系大四學生李宜如在「2024國際禮賓親善大使-綻放『禮』的青春」總決賽中脫穎而出，榮獲冠軍殊榮。該總決賽於上週五（8月17日）在國家圖書館盛大舉行，來自全臺各大專院校的21位優秀學子經過多輪激烈競爭，展現了非凡的才華與實力。

李宜如憑藉在賽場上自信的表現與專業儀態，最終不負眾望奪得第一名。（照片/國立臺南大學提供）

本次活動由國際禮賓親善協會主辦，目的是選拔具有卓越禮儀素養及國際視野的青年，成為未來的禮賓形象大使。21位決賽選手在自我介紹、專業展示及機智問答等環節中，充分展現了各自的才華與實力。本次決賽除了專業展示與機智問答外，還特別安排選手與名模姚采穎一同演唱台灣經典台語民謠「望春風」。選手們青春洋溢的歌聲，除了傳遞對台灣的深厚情感，也象徵禮儀文化的傳承與發揚。

李宜如今年也代表臺南大學擔任雙十國慶禮賓人員及總統就職國宴禮賓服務，展現高度的專業精神。（照片/國立臺南大學提供）

李宜如同學憑藉在賽場上的自信表現與專業儀態，深受評審團的肯定與讚賞，最終不負眾望奪得第一名。李宜如自大一加入南大親善大使團以來，便積極參與各類禮賓服務工作，表現出色。今年更代表臺南大學擔任雙十國慶禮賓人員及總統就職國宴禮賓服務，展現出高度的專業精神。

南大校長陳惠萍表示，感謝主辦單位及評審對李宜如同學的肯定，這不僅帶給同學個人榮耀，更體現了南大在禮儀教育的豐碩成果。南大將繼續秉持教育理念，致力於培育具有國際視野、專業素養與優良品格的學生，期盼他們能在未來更廣闊的舞臺上發光發熱，並將南大人愛與禮的精神傳播到社會的每一個角落。