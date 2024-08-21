為提供學童活潑生動、生活化且實用之英語課程，激發學童學習英語之興趣，臺北市各行政區12間英語情境中心於暑假期間開辦24梯次「邁向卓越學生英語夏令營」，共計780位學童參與，透過體驗學習及全英語式的營隊，提供孩童豐富的英語應用機會，並優先錄取弱勢兒童，以弭平社經地位落差，讓學生由外語及文化學習中，建立對英語學習的信心。

今年的英語夏令營以融入戶外教育為最大亮點，每梯次均安排臺北市特色景點或公有場館之旅，讓孩子跟著外籍教師一起臺北走透透，以全英語的戶外體驗，看見臺北的生態及文化之美。

逸仙國小英語情境中心的STEAM-y Valley英語夏令營，以學校附近別具特色的火山地景為課程主軸，帶領孩童到新北投觀察大屯火山群及地熱谷等自然地形，讓平時生活在都會地區的學生大開眼界：「原來火山離我們這麼近！」中外師後續規劃「噴發吧!火山」的科學實驗課程，孩子從探究到實作，在沉浸式英語環境中體驗STEAM學習樂趣。

逸仙國小英語情境中心英語夏令營帶孩子到新北投地熱谷體驗火山地景。(照片/臺北市政府教育局提供)

古亭國小和萬福國小英語情境中心都以Amazing Animals動物保育大觀園為英語夏令營主題，古亭國小外師帶著學生到臺北市立動物園進行自然生態踏查，並結合動物英語繪本閱讀及桌遊，還讓孩子運用iPAD進行自主延伸學習，做快樂學習的主人!萬福國小則讓孩子練習成為Taipei Zoo Guide英語導覽員，開展一場在動物園中的歡樂尋寶之旅。

古亭國小英語情境中心設計Amazing Animals動物大觀園課程，為學生設計有趣的浸潤式英語學習環境。(照片/臺北市政府教育局提供)

搭上巴黎奧運熱潮的東門國小英語夏令營，讓孩子到運動中心射箭場體驗射箭樂趣，還安排Crab Walk Basketball四足籃球大賽，充滿活力的活動讓孩子樂在其中，也在自然而然當中開口說英語。此外，蓬萊國小到百年古蹟有記名茶體驗品茶文化、民權國小帶孩子到松山機場觀看飛機起降，體會「越在地，越國際」，豐富的文化饗宴讓孩子的暑假精彩又充實。

臺北市12行政區的英語情境中心長期以來提供國小學生英語情境教學資源，規畫豐富的生活英語教學課程及互動空間，帶領學生悠遊英語FUN世界，讓學生能跳脫英語制式學習的框架，沉浸在豐富的全英語環境裡。而臺北市邁向卓越英語夏令營活動，在12間英語情境中心的中外籍教師協同帶領下，在暑假期間也致力增進學童英語聽說能力，讓學童身在臺北就能擁有國際化的語言情境體驗，輕鬆培養全球跨域力!更多精彩活動詳情請參閱臺北市英語教學資源網：(https://ecamp.tp.edu.tw/elememtary/index.php)。