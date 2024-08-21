為提供學童活潑生動、生活化且實用之英語課程，激發學童學習英語之興趣，臺北市各行政區12間英語情境中心於暑假期間開辦24梯次「邁向卓越學生英語夏令營」，共計780位學童參與，透過體驗學習及全英語式的營隊，提供孩童豐富的英語應用機會，並優先錄取弱勢兒童，以弭平社經地位落差，讓學生由外語及文化學習中，建立對英語學習的信心。
今年的英語夏令營以融入戶外教育為最大亮點，每梯次均安排臺北市特色景點或公有場館之旅，讓孩子跟著外籍教師一起臺北走透透，以全英語的戶外體驗，看見臺北的生態及文化之美。
逸仙國小英語情境中心的STEAM-y Valley英語夏令營，以學校附近別具特色的火山地景為課程主軸，帶領孩童到新北投觀察大屯火山群及地熱谷等自然地形，讓平時生活在都會地區的學生大開眼界：「原來火山離我們這麼近！」中外師後續規劃「噴發吧!火山」的科學實驗課程，孩子從探究到實作，在沉浸式英語環境中體驗STEAM學習樂趣。
古亭國小和萬福國小英語情境中心都以Amazing Animals動物保育大觀園為英語夏令營主題，古亭國小外師帶著學生到臺北市立動物園進行自然生態踏查，並結合動物英語繪本閱讀及桌遊，還讓孩子運用iPAD進行自主延伸學習，做快樂學習的主人!萬福國小則讓孩子練習成為Taipei Zoo Guide英語導覽員，開展一場在動物園中的歡樂尋寶之旅。
搭上巴黎奧運熱潮的東門國小英語夏令營，讓孩子到運動中心射箭場體驗射箭樂趣，還安排Crab Walk Basketball四足籃球大賽，充滿活力的活動讓孩子樂在其中，也在自然而然當中開口說英語。此外，蓬萊國小到百年古蹟有記名茶體驗品茶文化、民權國小帶孩子到松山機場觀看飛機起降，體會「越在地，越國際」，豐富的文化饗宴讓孩子的暑假精彩又充實。
臺北市12行政區的英語情境中心長期以來提供國小學生英語情境教學資源，規畫豐富的生活英語教學課程及互動空間，帶領學生悠遊英語FUN世界，讓學生能跳脫英語制式學習的框架，沉浸在豐富的全英語環境裡。而臺北市邁向卓越英語夏令營活動，在12間英語情境中心的中外籍教師協同帶領下，在暑假期間也致力增進學童英語聽說能力，讓學童身在臺北就能擁有國際化的語言情境體驗，輕鬆培養全球跨域力!更多精彩活動詳情請參閱臺北市英語教學資源網：(https://ecamp.tp.edu.tw/elememtary/index.php)。
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