為接軌國際數位學習推動趨勢及教學現場經驗，教育部於113年8月11日至15日率團偕各縣市數位學習推動辦公室代表出訪新加坡，拜會新加坡教育主管機關、南洋理工大學國家教育研究院(NIE)、人工智慧教育科技中心(AICET)、新加坡人工智慧協會(AISG)、Google亞太總部及多所中小學等單位，進行中小學數位學習經驗交流分享。

臺灣與新加坡的交流重點為數位學習與AI教育推動，以及臺灣教育部因材網與新加坡學生學習空間(SLS)平臺如何支持數位學習，呼應聯合國教科文組織即將於9月2日至9月5日展開的數位學習週(Digital Learning Week)，以教師與學生的AI應用能力、AI與學習評估等為主題，並且強調建立公共數位學習平臺的「公共數位學習門戶（Gateways to public digital learning)」倡議。

新加坡的2030教育科技總藍圖(EdTech Masterplan 2030)，於2024~2030年間透過提供個人化學習、強化學生數位自主學習能力、科技使用能力及21世紀核心素養、加強學校科技教育的推動及教師數位教學增能等策略，以科技翻轉學習，讓學生做好面對科技快速更迭世代的準備。行政院於2021年核定教育部2022-2025推動中小學數位學習精進方案，透過提升學校網路、提供學習載具與多元數位內容、教師增能培訓以及教育大數據分析來輔助教師教學、培養學生自主學習能力與提升學習成效。

拜訪新加坡人工智慧協會。(照片/教育部提供)

新加坡每個學校群配有2位教育科技專員（ETO），提供學校所需的客製化協助，且學校可自主規劃數位學習推行的進度與方式。另外新加坡發展自我檢視工具，透過學校領導力及夥伴關係、學生、教師、學校四個面向，幫助學校在規劃、實施的過程中識別優勢和改進空間。新加坡也建置學生學習空間(Student Learning Space, SLS)平臺，提供與課綱一致的學習資源，並且有合作學習和自主學習及教師教學工具功能，支持教學與學習的靈活性。臺灣已全額補助22縣市成立數位學習辦公室聘用行政、網路及輔導專案人力，並發展基礎及進階課程培訓教師使用數位學習平臺運用於教學，且教育部因材網及酷英網提供全國免費使用，讓城鄉沒有落差。

此次拜訪三所中小學展現數位學習的創新運用，涵蓋了多個不同的學科領域，包括機器學習、食物與消費者教育、音樂、數學、英文、地理與科學等。老師透過學習載具結合SLS、Teams、ClassPoint、Padlet或ChatGPT，以合作學習打造數位化課堂體驗。例如，在程式設計課程中，學生使用生成式 AI 協助撰寫與調整程式，並在約 20 分鐘內完成小組小遊戲的實作；在國語課利用 SLS 平臺進行語句組織練習；學生在音樂課結合鋼琴、吉他、鼓等數位樂器進行樂曲學習與混音練習。展示數位工具如何促進學生的創意思維與協作學習，讓教學更具互動性與效能。臺灣也正透過雙語數位學伴計畫、BYOD & THSD計畫及生程式AI應用計畫等，結合載具學習語言、課中及課後教學應用推廣，擴大學習時間及場域。

新加坡每年補助學生新加坡幣200元(約新臺幣4,900元)購買學習載具及相關軟體內容，臺灣「推動中小學數位學習精進方案」則以全額補助學習載具、建置「教育部因材網」及「酷英網」數位學習平臺提供免費數位教材與課間工具、建構教師培訓及輔導機制等策略，並且額外補助學校購買數位內容與教學軟體經費，提供師生更全面的數位學習資源，且因材網特有的知識結構功能也吸引新加坡希望進一步了解發展方式。

新加坡政府正在開發多種AI應用案例，將SLS平臺導入AI技術和數據分析功能來實現個性化、適應性和以人為本的學習體驗，並應用AI協助教師備課，降低教師負擔，另外Google亞太總部也展示AI研究助手功能及與新加坡政府合作的AI競賽。

參訪Google亞太總部。(照片/教育部提供)

教育部表示，本次交流感受到新加坡政府致力於推動應用AI輔助教學與學習，臺灣也積極打造數位與AI教育的學習環境，例如「教育部因材網」已具有AI跨年級診斷功能，並且導入生成式AI，打造學習夥伴功能，預計將搭配數位教學指引3.0的發布開放全國師生使用，此外，也持續透過教師增能培訓掌握數位學習趨勢，提供最新的教學資源與方法，培養學生運用科技學習，培養面對挑戰、迎向未來的能力。