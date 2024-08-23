紀錄片緣起於在學期間的指導老師播放了李家驊導演的<二十五歲，國小二年級>，因而開啟了司惟云的紀錄片大門。以至於後來才有了自已拍攝以家庭為主題的紀錄片<Good Family>。夢想淘心室8月23日【創時空】邀請創作家司惟云至節目中作客，分享她的創作與初衷。

從小就讀美術相關的科系的司惟云，常常聽到很多人說讀美術沒有用，產值不高，未來也沒有豐厚的薪水等批評。然而正因為讀的是美術，才讓她發現了許多家裡不為人知的小故事。司惟云分享，拍攝<Good Family>時經常住在外婆家，某次母親突然提議要和她一起去外婆家住，事後才知道原來母親在高中時，就離家到台北求學，之後再也沒有回家過夜過。因母親對離家幾十年的不以為意，讓司惟云重新思考家人之間相處的距離，在她心中，親情不會因為不花時間經營而不存在，但仍需要花精力與時間陪伴家人。與家人之間的關係值得慢下來，用心感受。

<Good Family>紀錄片裡的些許素材，是取自司惟云母親以前隨手紀錄的拍攝內容。在司惟云想拍攝類似「尋根」題材的<Good Family>時，偶然間得知有過去的影像紀錄，就將所有的片子調出來看，意外發現裡面有外婆曾經到美國和司惟云一家團聚的影片，但司惟云對這段往事卻毫無印象，看著畫面裡的自己，有種奇特的感覺。

家庭、認同和歸屬感的議題是她早期創作的主軸之一，但現在這些議題已經不再是後續作品的內容。她表示，在完成<Good Family>之後，覺得這個議題可以暫時擱置，即使這些煩惱並沒有解答，而是成為創作的潛在動機。

創作難免會有壓力，很多創作者會受到市場環境的影響，承擔了不需要承擔的重量。在台灣，對於一個好作品的定義太過僵化，導致藝術家需要在「完美」的框架內進行創作，這反而會讓作品的呈現有所侷限，司惟云當然也逃不過這樣的限制，不過她仍默默的努力試圖打破這些淺移默化的規則，她鼓勵其他正在創作道路上的人們，放下「完美主義」，大膽創作。

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