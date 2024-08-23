本次活動徵選作品類型為：「品德教育教學活動設計類」、「品德主題故事類」、「品德主題漫畫類」及「品德主題影音類」；可參加對象包括各級學校學生與教職員。符合規定之參賽作品經過初審、複審，根據評選結果，將選出優秀作品並頒發獎項，同時入選作品也將被收錄在教育部「品德教育資源網」上，供更多人參考和學習。

教育部呼籲有興趣參與的各級學校教職員與學生踴躍參加，共同推動品德教育的發展。該活動實施計畫已函文至各校，並在教育部相關網站上公布，徵稿期程自113年9月16日（星期一）至113年10月17日（星期四）止，採線上投稿方式，於113年9月16日（星期一）開放上網註冊，網址為https://cis.ncu.edu.tw/NsaSys/literacyArea/moral/register_index。

教育部期待透過這次徵稿活動，激發更多人對於品德教育的關注和參與，進一步加強學生的品格培養，共同建構一個更美好的教育環境。如需更多資訊，請參閱教育部「品德教育資源網」（https://cis.ncu.edu.tw/NsaSys/cenaer），或請電洽本活動承辦學校（國立臺灣師範大學）聯絡人簡小姐，聯絡電話：（02）7749-6785。