國立暨南國際大學學務長蕭霖教授因其在教育、公益及社會服務領域的卓越貢獻，榮獲「2024大台中好人好事代表」。此一榮譽不僅是對蕭霖教授無私奉獻社會的肯定，更凸顯了暨大教授在教學研究之餘，致力於服務社會、促進教育公平的實踐成果。

蕭霖教授自2003年起服務於暨南國際大學教育政策與行政學系，至今已逾20年，他不僅在教學領域展現卓越，還積極參與地方事務及社會公益活動。作為暨南大學學務長，蕭教授負責學生生活、課外活動、心理輔導及住宿等多方面工作，他的工作不僅體現了對學生的關懷，也促進了學校與地方社區的緊密聯繫。

蕭霖學務長與在南投中興高中服務的太太鶼鰈情深，成為他行政、服務、教學最大的動力。(照片/國立暨南國際大學提供)

蕭教授的工作範疇涵蓋多方面，從協助提升中小學辦學績效，到參與地方教育政策的推動，顯示他對教育事業的深厚承諾。例如，2014年他帶領學生前往教育部國民及學前教育署參訪，讓學生了解教育行政機關的運作，為未來的職涯發展奠定基礎；2017年，他還走訪馬來西亞，幫助學生適應海外實習環境，顯示其對學生全面發展的關懷，提升學生的國際移動力的用心。

不僅在教育領域上，蕭教授對社會公益的投入也相當深入。2023年8月，南投地區遭遇卡努颱風，蕭教授在校長武東星的指示下，迅速協調學校提供臨時住宿，為受災民眾提供了急需的支持。他的迅速反應和無私奉獻，為受災地區帶來了實質幫助，充分體現了其服務社會的大愛精神。此外，蕭教授在原住民族事務上的投入亦不容忽視，他身兼暨南大學原住民族學生資源中心主任，推動反歧視與族群平等活動。2024年，他協助舉辦原住民族族服日，並支持原住民族文化的傳承與發展，包括舉辦原住民族晚會，展示台灣多元的文化魅力。

蕭教授的貢獻還延伸至學生自主活動的推動。他支持學生舉辦健康活動，鼓勵學生走出戶外，並參與校內各項自發性活動，如「機車道髮夾彎追焦日」，讓學生在安全中體驗樂趣。這些活動不僅有效提升學生對機車騎乘安全的重視，也間接促進了學校的學校附近桃米社區的融合與認同。

此次榮獲「大台中好人好事代表」，既是對蕭霖教授在教育與公益領域辛勤付出的認可，也是對暨南國際大學長期以來秉持「國際思維在地實踐」理念，致力服務社會、推動教育公平的肯定。蕭霖教授表示，他將繼續以熱情和專業服務於教育事業，並致力於改善社會與學校的聯繫，推動更多有益的公共活動。