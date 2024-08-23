新北市113學年度第1學期公私立學校校長會議今(23)日於亞東科技大學登場，市長侯友宜與新北市境內大專院校及高國中小等362位校長，在教師會及家長團體見證下，發表新北校園通APP 3.0，首創結合AI智慧員工，家長可透過語音辨識使用APP 3.0。在迎向AI數位的時代，侯市長更呼籲除培養應用AI科技能力外，更需要注入「數位品德」素養，並宣布新北市全面實踐AI時代的數位品德教育，為下一代打造健康、安全、正向且充滿責任感的數位環境。

侯市長於會議中除了感謝全市高國中小校長們對教育無私的奉獻外，也提及AI數位時代是趨勢，更強調數位時代的品德教育，品德決定科技工具的價值，數位品德教育應涵蓋尊重他人、保護隱私、負責任的表達及理性判斷。新北市已將數位課程納入數位素養教育的一環，新北校園通APP是全國唯一獲雲端物聯網創新應用獎的教育類APP，今年更首度引進AI智慧員工-小通，家長可透過語音辨識-「用講的卡厲害」來與小通互動。9月開學家長最常使用的繳費、領餐食券、請假功能試用版上線，114年1月正式啟用，將逐步新增功能，讓家長一手掌握孩子在校情形。

侯友宜市長與家長及孩子共同和AI智慧員工-小通互動。(照片/新北市政府教育局提供)

此次會議與親子天下合辦「AI時代為自己而學」論壇，邀請國際講師課程重新設計中心創辦人兼主席Charles Fadel，分享AI時代的新教育；另邀請國立臺中教育大學校長郭伯臣討論AI時代的數位學習，最後則由Fortinet臺灣區總經理吳章銘來闡述AI時代應具備的資安素養，讓第一線校長全面掌握AI時代脈動進而帶動教育革新。

會議下午課程結合亞東科大及亞東醫院資源，辦理「AI教育∞無限永續」體驗課程，包含從健康篩檢來對照校長們的自我健康照護、利用廢棄皮革製作票卡夾、洗髮餅DIY、數位印刷的機能時尚等，對準SDGs3健康與福祉及SDGs12責任消費與生產，由實作來實踐永續行動；同時規劃生命教育電影賞析課程，透過欣賞魏德聖導演執導的「BIG」，期勉與象徵每位校長是學生生命中的光，進而成為永續經營學校教育的關鍵契機。

安溪國中校長王雯華表示，新北校園通APP3.0的優化，不僅全面提升家長對孩子在校情況的掌握，更看到AI科技在教育的潛力。丹鳳高中校長姜禮德表示，AI教育是在培養學生掌握人工智慧關鍵技術，解決社會和環境問題，和永續發展的目標一致，新北教育要培養全面發展的人才，就要打造一個既能擁抱科技、又不失人文關懷的學習環境。永定國小吳彥德校長表示，藉由AI科技教育，如因材網的AI導師功能「e度」，以系統化方式有效輔助孩子逐步建立自主學習的能力，且能協助老師教得更聰明，成功帶起每一個孩子。

侯友宜市長與校長們逐一擊掌，象徵教育是團隊工作共同努力。(照片/新北市政府教育局提供)

教育局補充，新北教育向來以品德為教育發展藍圖的基礎，在AI時代更重視數位品德，新北市將持續與各校校長共同為新北教育的未來努力，以愛為核心，營造友善校園、扎根品德，與數位科技並進，全方位成就每一個孩子。