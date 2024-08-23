為鼓勵臺北市所屬高級中等以下學校辦理出國進行姊妹校或夥伴學校互訪、技職見習或國際競賽等活動，教育局113年已核定共計補助87案出國交流案，補助金額超過1500萬元、共計4洲（歐洲、美洲、亞洲、大西洋洲）15個國家，打造臺北市學生無邊界的國際教室。

臺北市教育局為推展國際教育，依照不同地區補助每校教師最高總額度8-13萬，淨零排放是世界亦是本局關注重要議題，其中中正高中前往瑞典及德國進行永續能源參訪，包括安排瑞典的Hammarby Sjöstad生態城計畫、德國的柏林西門子及德國布隆貝格菲尼克斯電氣集團。參與學生王品皓表示，生態城在基礎建設的措施中進行節能永續的行動並養成日常習慣，非常值得學習，例如利用真空輸送帶進行垃圾分類及再利用；學生邱歆喬則表示生態城的住宅親水性，是很大的特色也增加生活舒適度。

德國菲尼克斯電氣集團全電力園區參訪。(照片/臺北市政府教育局提供)

德國的柏林西門子及德國布隆貝格菲尼克斯電氣集團見學專注於能源的議題，在德國布隆貝格菲尼克斯電氣集團學生親身體驗了全電力社會，集團所建立的體驗園區全區僅使用再生電能，並且展現優化利用現有資源的方法與策略，藉由互動的設備系統，展示再生能源的產生、轉換、儲存、分配及使用的方式。

德國柏林西門子未來能源展示參訪。(照片/臺北市政府教育局提供)

在西門子則是了解到在再生能源的最高產生額度與較低的電力成本時使用電力的好處，同時專業人員也展示生產現場的智慧工業負載管理以及如何生產不含SF6和其他強效溫室氣體的高壓開關設備和系統，以符應2026歐盟法規為環境永續盡力。參與的學生邱子恩表示西門子的電力使用策略很聰明，智慧運用、智慧製造銜接在一起，展示企業的影響力；温宇濬同學則表示生產不含SF6的高壓開關設備，雖然成本高，但是地球只有一個，企業能關注永續環境的責任是值得讚許的。

中正高中校長江惠真認為，此次的見學之旅，經由視野拓展而激發學生的永續態度，也使學生對於未來的學習有更明確、更期待的目標與方向，培養未來人才並塑造我們的未來世界，使未來變得更加宜居、更加永續。

教育局持續鼓勵臺北市各校深耕國際教育，善用深耕國際教育交流計畫增加國際交流活動，拓廣師生國際視野，以形塑國際化的學校文化，並期盼透過四大學習指標，包括彰顯國家價值、尊重多元文化與國際理解、強化國際移動力、善盡全球公民責任等方向進行國際教育交流，打造學生具備全球素養及移動競爭力，成為未來世界中，能定義問題、解決問題的國際化人才。