為培育具備國際視野與實務能力的中小學教師，教育部國教署委託國立成功大學辦理「113年選送中小學教師出國入班觀課計畫」，遴選30名中小學教師於7月20日至8月2日，前往澳洲昆士蘭州進行14天的觀議課與環境教育體驗活動，深入了解當地學校的教育理念與創新教學模式。

國教署說明，計畫分為中學團與小學團，參與教師訪問昆士蘭州教育廳國際事務（Education Queensland International），以深入了解該州的反歧視法和包容性教育政策，該廳國際事務主任Martin Lock也肯定我國師長積極參與國際教育議題。中學團參訪多所特色學校，包括：為面臨重大變故學生提供中繼教育的Queensland Pathways State College、專為移民或難民學生提供英語作為另一語言或方言課程的Milpera State High School，以及辦學績效卓越的Mansfield State High School等校，其中Milpera State High School透由教學演示示範如何透過國際教育課程促進學生的語言與文化學習；小學團則參訪提供多樣化課程的Rochedale State School、見證傳統與創新教育結合的Bulimba State School，以及提供多元文化教育環境的Warrigal Road State School 及Benowa State School等校，Benowa State School更由校長親自解說食農教育的成果。

昆士蘭Benowa State School 校長親自解說食農教育的成果。(照片/教育部提供)

參與計畫的國立岡山農工教師洪佳玲表示，本次活動具開創性又深具教育意義，透由深度觀議課，觀察到澳洲對自然環境、多元文化及語言發展的尊重與理解；苗栗縣後龍國小教師曹珈菱也表示，參訪的每所學校都在實踐獨特的教育理念，從多元、共融到永續，鼓勵我們發展屬於自己的亮點，培養具實踐、包容、永續的全球公民。

澳洲小學的全納式教育(Inclusion Education)實踐優質教育永續發展。(照片/教育部提供)

國教署表示，參與教師將於10月12日在國立成功大學舉辦成果分享會，與全國教師分享此行的收穫與心得，本計畫不僅提升參與教師的國際教育素養，更引導教師們實際體驗和反思。未來將持續優化教師增能計畫，鼓勵更多教師走出去汲取國際經驗，為臺灣的國際教育注入新視野與新能量。