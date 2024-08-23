東吳大學商學院EMBA高階經營碩士在職專班今(23)日推出「21世紀國富論」，由經濟部產業技術司司長邱求慧分享全球最新AI應用進展、台灣的AI政策與發展方向、與未來機遇。

在全球最新AI應用進展上，邱求慧司長特別提出AI不只是未來科技，而是現在進行式。AI選美的外貌真實度、和評審問答能力高，AI網紅代言IBM、Prada等公司，每年可創造千萬美元收入，而台灣工研院在AI快速建模上有技術領先，可大幅降低成本。

AI科技已從螢幕上走到現實世界，所謂仿生機器人不只在外表、與表情上像真正的人形機器人，並且在生成式AI(GAI)幫助下，還具備人的認知、理解與對話能力，他還可以在複雜的地形上跑步跳躍、往後翻跟斗。GAI虛擬人真假難辨，在好的方面可以治療心靈，例如某藝人女兒離世後，一直無法走出傷痛，直到利用AI工具模仿複製女兒聲音形象，並與他對話，才讓生活有了改變。但GAI科技也會有以假亂真的疑慮，當GAI技術門檻越來越低，便成為難題，連專家無法看出來。生成式AI可以快速轉譯多國語言，且在考試答題上的能力極高，甚至可用圖形寫出「打磚塊」程式。

其次是台灣的AI政策與發展方向上，邱司長提出賴清德總統政見要發展「五大信賴產業」中，AI就是強化台灣科技與經濟發展的關鍵實力之一，推動AI產業化並利用AI協助台灣中小微企業人工智慧化。邱司長說明台灣不只在IC有出色表現，伺服器也是我國強項，出貨超過全球九成，國內系統業者積極佈局下世代AI產品與應用，並帶動我國零組件供應鏈。此外，經濟部並積極促成全球AI晶片大廠NVIDIA在台灣設立亞太第一個人工智慧創新研發中心，同時在台建置Taipei-1，其AI算力在全球排名前50，有望提供四分之一算力給台灣產業界、學界、與新創公司，並應用在智慧製造、智慧醫療、自駕、大語言模型訓練等領域。

最後邱求慧也強調，AI科技應用是難得的市場機會，台灣應好好把握。邱司長總結台灣三大發展方向，一是強化晶片競爭優勢，除台積電高效能記憶體研發外，還要發展利基型推論型AI晶片，其次是強化伺服器競爭優勢，第三是協助各行各業導入AI與轉型升級，例如在智慧農漁業、食品加工業、與棒球訓練等。邱司長也鼓勵大家可關注東吳商學院EMBA所開設一系列和AI有關之相關課程，積極學習。

東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班「21世紀國富論」以每個月定期上架方式，鼓勵EMBA在學與畢業校友養成定期充電好習慣，同時也將把重要論述發布平面與電子媒體，為台灣在21世紀的創新成長與永續經營貢獻心力。