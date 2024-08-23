南華大學生命教中心舉辦三梯次的教職員「大林漫遊趣」社區實踐活動，第二場於8月17日上午舉行，共有40位教職員參與。這次小旅行不僅是一次歷史文化的探索，更是一場深化生命教育理念的重要旅程，旨在透過與大自然和歷史文化的親密接觸，增強參與者對生命價值與意義的理解。

校長高俊雄、副校長李坤崇及人事室主任紀茂嬌也一同出席共襄盛舉與大家漫遊大林。首先來到歷史悠久的「成都旅社」，該旅社在南華大學USR計畫和當地文史工作者的努力下，獲得老建築修復再生計畫的補助，成功將傳統與現代設計相結合，賦予這座建築新的生命。大林文史工作者江明赫深入解說旅社的建築特色，強調修復過程中的生命延續理念，在感受老建築新生命力的同時，反思生命的脆弱與韌性。隨後參訪見證大林鎮歷史變遷「萬國戲院」，其復古裝潢讓參與者仿佛回到了過去的光影歲月。戲院的再生工作體現了對生命的尊重與保存，讓參與者理解到文化遺產如同生命一般，需要細心維護與傳承。

「萬國戲院」其復古裝潢讓參與者仿佛回到了過去的光影歲月。(照片/南華大學提供)

此外參訪「市場內的土地公廟」，該座廟宇是當地居民的信仰中心，見證了世代的祈願與生活。參與者透過祭祀儀式，感受到生命與信仰的緊密連結，並體悟到社區生活中每一個生命體共同塑造出的和諧力量。第四站來到「63公園」，此座公園以其豐富的綠地與植物景觀著稱，也是南華大學USR團隊與大林鎮公所共同推動的綠化計畫成果之一。參與者們在公園內漫步，感受大自然的生命力與其對人類心靈的滋養，體驗慢城生活的寧靜，並深入思考生命教育中的環境保護議題。第五站是「綠建築火車站」，火車站結合了綠色建築理念與在地文化元素，成為大林鎮的一大亮點。

最後一站是美麗的「蓋婭莊園」，以天然有機化妝品的生產而聞名，從植物提取到成品製作的過程，親身體驗了這些產品的獨特魅力。莊園內的生產流程與理念，強調尊重自然與善待生命的重要性，不僅是對環境的保護，更是對生命本質的敬畏與珍惜。

南華大學校長高俊雄表示，此次的「大林漫遊趣」活動，不僅加深教職員對大林鎮文化與歷史的認識，更能讓大家在與自然、歷史和文化的互動中，重新審視生命的價值與意義。活動中充分展現南華大學推廣生命教育的用心與成果，未來學校將持續舉辦此類活動，讓更多人透過在地的深度體驗，重新發現並珍惜生命的美好。參與者也分享，此次行程不僅讓他們對學校鄰近社區的文化有深入的了解，也對生命有更深層的認識，期待未來能有更多機會參加類似的生命教育活動。