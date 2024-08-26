2024第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔總決賽，活動吸引200多人報名，歷經初選、複賽，最終有38人進入總決賽。比賽結果於昨（25）日晚間揭曉，開南大學在校方鼓勵與支援下，一舉拿下五項單項個人獎，成績斐然。

本屆選拔以「Global Vision」全球觀點，落實於各全球城市的亮點介紹，希望能拉近城市與城市、人與人間的交流與關注，為全球帶來嶄新的活力與希望。晚會競賽活動，開大熱舞社受邀擔任開幕表演。協會創辦人張如君表示，全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔，目前擁有超過70個國家150個以上全球城市參與。參與者必須才貌兼具，而評審對於他們的多元表現，給予考評，才能從眾多參賽者中脫穎而出。

林玥秀校長參與晚會活動。(照片/開南大學提供)

開南大學包辦第四名（形象系王薏涵）、以及三項第六名（觀光系蒯乃珩、形象系梁珈寧、國企系楊郁廷）；最佳城市影片獎則是由國企系楊郁廷獲得，同學群表現出色。形象系王薏涵說，謝謝所有的老師們在這段時間，認真的指導我們，透過這次競賽，讓我認識更多朋友，也讓自己更有自信。

林玥秀校長與楊佳虔主任（左3），與梁珈寧（左1）、王薏涵（左2）、楊郁廷（右1）、蒯乃珩（右2）同學們合影。(照片/開南大學提供)

開南大學林玥秀校長表示，配合此次「珍愛地球．城市出發」的比賽主軸，學校透過學務處課外活動組，協助參賽學生在伸展台上的表演技巧外，並由形象學程的楊佳虔主任在台風和梳化方面，給予學生們專業培訓和指導，配合資訊學院在影視與主持的協助和指導，參賽者才能夠有這樣出色表現。