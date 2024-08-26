國內商管教育界公認最嚴謹的評鑑機構－中華民國管理科學學會華文商管教育認證組織（ACCBE），日前審議通過2024年度認證結果，龍華科技大學管理學院全院再度通過審查，續獲效期4年的ACCBE週期性再認證，展現該校管理學院致力培育E世代管理人才，持續提升教學品質與追求卓越之決心，獲得專業評鑑機構高度肯定。

龍華科大校長葛自祥指出，該校致力產學合作，與業界產學鏈結緊密，多年來蟬聯全國私立科大「企業最愛大學生調查」龍頭寶座。管理學院在2017年教育部宣布取消系所評鑑之際，提出認證申請，為學校教育品質嚴格把關，充分展現追求教育品質的決心。管理學院於2019年首次通過認證，本次全院申請進入週期性再認證並獲通過，足證辦學品質卓越。

葛校長強調，龍華科大創校50餘年來，秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，堅持「務實致用」的辦學特色，以培育兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才為教育宗旨。儘管少子化現象讓私立學校經營日益困難，能於此時透過專業公正第三方嚴謹認證，讓學生和家長信賴學校在教育品質上的把關，正是學校突破少子化困境的最佳策略。龍華科大將持續精進教育品質，追求卓越創新，強化學生跨領域所需知識與技能，達成學用合一目標。

龍華科大管理學院致力精進教育品質，培育E世代管理人才。(照片/龍華科技大學提供)

ACCBE組織審查委員認為，讓進來的學生「學有所長」，真正獲致學習成效，才是學校長期發展與存留的關鍵因素，而這也正是認證重視「目標導向辦教育」及力促「管理學院實體化」的緣故。龍華科大管理學院之體制良好，委員期勉該院未來持續朝「學院整合」邁進，並追求教育目標的縝密連結、品保機制迴圈各階段的全員參與和落實、教師專業實務能力的持續發展，以更有效利用資源，提升學生整體學習成效。

龍華科大管理學院成立於2001年，設有資訊管理系暨碩士班、企業管理系暨碩士班、工業管理系、數位行銷暨跨境商務系、財務金融系等5系2碩士班。學院以「培育新世代術德兼備，畢業即能與業界接軌之專業技術與經營管理人才」作為整體發展目標，同時配合「政府5加2創新產業」發展，著重強化智慧商務服務，包括物聯網、雲端運算、大數據、數位金融、數位物流等實務技術及應用技能，讓龍華學子畢業後更具職場競爭力。