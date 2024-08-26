亞東科技大學材料織品服裝系於8月21日由張于敏老師帶領學生黃郁晴、蘇鈺懿和張文瑄參加在韓國首爾由The Korean Society of Costume主辦的第30屆國際服飾論文研討會和國際服裝作品競賽。此次活動與會代表包含來自日本、韓國、台灣等各國家優秀的服裝相關設計專業人士與學生共同參與的服裝研討會與服裝比賽盛會。

張文瑄同學獲作品類優等獎接受台灣中華服飾學會會長頒獎。(照片/亞東科技大學提供)

這是亞東科技大學材料織品服裝系首次參與此國際性的服裝比賽，張于敏老師獲邀以「日據時期大稻埕台灣女性意象時尚畫之研究」為主題發表論文、並以「鳳冠霞披造型應用於內衣創作之研究」海報發表；學生黃郁晴以「磚心」運用台灣花磚結合搖滾龐克滾元素、蘇鈺懿的「The Mermaid of Doomsday」主題圍繞世界末日和海洋污染展開，作品融入了骨頭、魚鱗和牛仔布等元素，利用了升級再造舊衣服和重新利用廢舊織物等技術為設計重點，與SDG12& 14目標契合。張文瑄的「引人注目」其設計理念以超現實主義中，眼睛作為主要服裝風格， 「眼睛看見的，不一定是真實」，就像是夢境與現實之中的差異，在這個充滿現實與幻想交錯的世界中，每一個眼神都是一段故事。亞東學生張文瑄優秀的作品獲得評審團一致好評榮獲優等獎殊榮，尤其是以環保為出發的作品很吻合世界時尚未來發展的趨勢。

亞東科技大學材料織品服裝系張于敏老師海報論文發表。(照片/亞東科技大學提供)

亞東學生們在服裝設計上不論是融合環保綠時尚，還是從傳統的台灣文化為設計靈感發想，都能兼顧時尚創新與務實貼合消費市場及兼具實用性與創意的作品。亞東科技大學擁有優秀的師資，具備全國最完整的針織、數位印花和機能性紡織設備提供給學生可盡情揮灑創意，表現自我風格的舞台。期待未來亞東材料織品服裝系的學生能走出台灣，拓展國際視野，勇於挑戰與更上一樓爭取更優秀的表現。