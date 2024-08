國立臺南大學日前接待加州環境與經濟基金會(California Foundation on the Environment and the Economy, CFEE)執行長Jay Hansen,向其展示南大在淨零碳排和循環經濟領域的特色發展。Hansen執行長在來訪期間,與南大師生進行深入交流,並於會後實地考察南大衍生企業鴻躉股份有限公司(TSGC),深入了解該公司在處理舊光電板方面的獨家技術。

臺南大學校長陳惠萍對Hansen執行長的來訪表示熱烈歡迎,她強調,南大在推動低碳與永續發展上不遺餘力,近年來更積極投入循環經濟的研究與應用,並與產業界保持緊密合作。今年更在環生學院院長傅耀賢及其團隊的努力下,南大成功創建「太陽能電池循環經濟產業聯盟」,希望藉此成為低碳與資源回收領域跨界合作的重要平台。

美國加州在光電板回收法規上居於領先地位,早在2013年便提出碳排放交易系統(Emissions Trading System, ETS),涵蓋發電業、大型工業、住商部門及交通部門,並將碳市場的收入再投資於低碳交通與環境復育項目。2021年,加州進一步將廢舊光電板定義為一般廢棄物,簡化回收流程並嚴格限制化學與熱處理的使用。Hansen執行長此次來訪,代表著國內循環回收技術邁向北美市場的重要契機。

南大衍生企業鴻躉股份有限公司推出的PV Circulator解決方案,透過物理處理和全自動化技術進行廢光電板的拆解,能完整記錄每一片光電板的回收歷程,AI自動生成回收履歷,為企業邁向ESG目標的有力證明。臺南大學環生學院院長及鴻躉公司創辦人之一傅耀賢特聘教授表示,能與Hansen執行長深入交流該公司的淨零低碳理念,是相當難得的機會。他期待未來能將廢棄光電板轉化為高價值再生材料,並將這一創新技術推向加州市場,為全球循環經濟產業鋪路。

南大衍生企業鴻躉股份有限公司(TSGC)向CFEE執行長進行獨家技術說明。(照片/國立臺南大學提供)

此次Hansen執行長的來訪,彰顯國際社會對淨零科技的高度關注,並透過這次的交流,進一步促進了臺美兩國在環境保護及循環經濟領域的合作。臺南大學將繼續深化與國際夥伴的合作,致力於推動太陽能板回收技術至更多國家和地區,期望成為太陽能產業循環經濟的新標桿,推動全球朝向更永續的未來邁進。