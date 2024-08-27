為促進臺歐文教交流，強化雙邊關係，教育部於8月邀請歐洲官員組團來臺參加「臺灣專題」及「華語研習」課程，藉以加深其對臺灣政經文化的暸解與認識。「歐洲國家官員臺灣研究計畫」自96年開辦，迄今已逾17年，今年來臺的歐洲官員總計38名、規模更勝以往，顯現有越來越多的歐洲地區政府官員對於瞭解臺灣政治及文化的興趣。

本次「臺灣政治經濟專題」研習課程委請國立政治大學協辦，「華語研習課程」則由輔仁大學協辦。前者提供臺灣相關主題課程，邀請包括考試委員姚立德博士在內教育、政治、經濟、社會及文化領域頂尖學者專家，以研討方式介紹臺灣上述各領域的現況成就及未來發展；後者則針對已具基礎程度的團員設計為期2週的密集語言與文化課程。

今年受邀參團的歐洲國家官員分別來自歐洲13個國家政府機構，專長領域包含教育文化、國際合作、區域事務、環境保護及綠色農業等。歐盟是全球第2大經濟體，在多項尖端領域擁有許多重要跨國機構。教育部全力推動「臺灣大學學術聯盟」（UAAT）在半導體、量子科技、人工智慧（AI）、永續發展及華語教學等五個關鍵領域深化國際合作，該聯盟與捷克大學聯盟已簽署合作備忘錄，期待未來能與更多歐洲其他知名學術機構進行相關交流與合作。

教育部葉丙成政務次長接見歐洲官員臺灣研究訪團。(照片/教育部提供)

多年來，臺灣與歐洲許多國家建立了非常密切的關係，其中在經貿投資、科研創新、文教交流、人權與性平等方面的合作成效有目共睹，期許未來能與擁有民主、人權等普世價值的國際夥伴強化永續發展關係。教育部邀請歐洲官員來訪，除文教課程研討外，並安排團員拜訪外交部及臺灣歐洲聯盟中心等機構，使來訪之歐洲政策規劃官員直接掌握臺歐相關領域最新發展資訊，期盼之後臺歐關係更加緊密堅實，進而提升臺灣之國際地位與能見度。