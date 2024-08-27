輔仁大學鐵馬環台活動邁入第十五年，今年由輔大校長藍易振教授親自領軍，隊伍於近日順利抵達彰化鹿港，由臺灣玻璃館董事長林肇睢熱情接待。活動期間，校方與臺灣玻璃館合作，共同在鹿港種植了十棵茄苳樹，以實際行動支持環境永續發展及ESG（環境、社會、治理）理念的推動。

輔仁大學近年來積極推動ESG與AI+ESG的發展，致力於結合科技創新與永續發展目標，以實現更為全面的社會責任。藍易振校長強調，永續發展已不僅是大學教育的核心價值，更是全球共同努力的方向，輔大以聯合國永續發展目標（SDGs）為指導，透過跨領域合作與科技應用，特別是AI技術，來加速實現ESG目標，並以此為基礎與臺灣玻璃館等企業攜手合作，共同推動環境友善與社會正義的實踐。

林肇睢董事長作為輔大體育系的校友，長期致力於本土生態教育及白海豚保護運動。他表示，選擇種植茄苳樹是因其具備強大的抗氣候能力，適應海邊嚴苛環境，是推動永續植栽的理想選擇。林董事長對於輔大在環境永續及ESG發展上的努力表達了高度肯定，並期待未來能在AI+ESG領域展開更多合作。

輔仁大學校長藍易振(左)領軍，抵達鹿港臺灣玻璃館，與董事長林肇睢(右)一起種樹。(照片/輔仁大學提供)

藍易振校長表示，輔大在推動ESG和AI+ESG的道路上，已取得顯著成果，未來將持續透過教育與技術創新，推動更廣泛的環境與社會改變。校長也強調，種植樹木是減碳的重要方式，永續發展不僅是全球的共同目標，更需要透過教育的長期投入來實現。

輔大鐵馬環台活動自2010年開始，今年的隊伍規模更達百人，從輔大出發，以逆時針方向環繞台灣，行程約一千公里。活動不僅強調健康運動，還結合了校友拜訪、天主教信仰交流，以及淨灘、植樹等具體行動，讓環境永續及ESG理念融入生活與教育之中，充分體現輔大「以行動改變世界」的決心。