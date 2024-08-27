開南大學與愛思居學院所主辦的「ISO14068-1碳中和國際證照課程」，今(27)日吸引超過110家供應鏈廠商積極參與，經由學界與產業界合作，攜手為進行碳中和議題努力，實踐開南大學的社會責任，以及人才培育與產業共榮的推動。

開南大學長年致力於人才培育，創立了一套獨特的培訓模式，融合了校園修課、校外國際證照取得、產業實際執行見習，直至派案支薪的完整路徑，成功培育出許多具備實戰經驗的搶手學員。

參與的宮輔辰教授表示，開南大學與台灣科技大學聯合團隊，得到淡水福容飯店與愛思居學院的大力支持，由該飯店提供「綠色住宿環境」，並成功示範了企業如何在碳中和過程中貢獻其力量。透過兩天在淡水福容飯店的課程實作與案例精進，學員第三天參與線上證照考試，驗收成果。

宮輔辰教授講授碳中和國際證照課程。(照片/開南大學提供)

活動中宮輔辰教授的團隊以“Enjoy to Zero”為主題，展示了國內優良設備廠商「國際精工」的低碳運行設備，這一設備以卓越的性能與低碳運行特點，獲得了優良的績效，為大眾提出了精準的淨零教育概念。

「國際精工」的低碳運行設備於現場展示。(照片/開南大學提供)

為了促進了產業與學界的共榮發展，開大教學理念強調理論與實務的結合，讓學生不僅在學術上有所精進，更能在實際操作中累積寶貴經驗。例如目前所推動的「支薪派案」機制，讓考取國際證照的學生，在畢業前就有機會參與實際項目，直接與產業接軌，大幅提升了學生的職場競爭力，開拓了廣闊的職涯前景。