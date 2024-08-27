衛生福利部八里療養院樂活心坊與邦仁國際文教機構中和分校於27日下午共同舉辦了一場溫馨感人的老幼共學的活動。藉由音樂與表演的方式，在最自然的方式下讓失智長輩與小朋友互動，期望讓小朋友了解失智症的症狀，除了減少對疾病的害怕外，也展現老人家雖然罹患失智症也是可以做到很多的事情。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，樂活心坊是該院提供失智者與照顧者多元複合支持性服務，包含認知促進、緩和失智、家屬照顧訓練及家屬支持團體等服務，失智症長輩來到據點能參與多元化的團體活動，如:體能、認知、音樂、藝術、烹飪等，這些活動能達到預防及延緩失智、失能、增進成就感等目的。

職能治療師蘇瑩瑩指出，在據點的長輩們對這次活動充滿期待和興奮，為了迎接小朋友們的到來，長輩們事先製作了可愛的流體熊吊飾和小卡片，每隻流體熊都展現出不同的美麗紋路，長輩們很有成就感，相信小朋友們一定會喜歡這些獨一無二的禮物伴隨著長輩對小朋友們的美好祝福。

為迎接小朋友們的到來，長輩們事先製作了可愛的流體熊吊飾和小卡片。(照片/八里療養院提供)

50位小朋友們也帶著精心準備的表演來到樂活心坊，他們為長輩們準備了多首充滿活力和歡樂的歌曲，精彩的唱跳表演讓長輩們的臉上洋溢著笑容，氣氛溫馨而熱烈。長輩們準備了一首經典歌曲《月亮代表我的心》，不僅演唱了這首歌曲，還教導小朋友們一些簡單的動作，全場參與這首歌曲的表演，讓大家一起揮舞雙手，隨著音樂節奏擺動，現場響起了熱烈的掌聲，充滿了溫暖和感動。

長輩們準備了一首經典歌曲《月亮代表我的心》，不僅演唱了這首歌曲，還教導小朋友們一些簡單的動作。(照片/八里療養院提供)

該院李新民院長表示，這次活動對於失智症長輩來說是非常好的經驗，並助於提高社區對失智症的了解與包容，創造一個友善的社區環境，讓失智症長輩感受到更多的支持與尊重，並促進他們的生活品質和幸福感。