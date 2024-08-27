台灣唯一站「梵谷：尋光之路」特展，即日起於台北富邦美術館盛大開展，來自荷蘭庫勒穆勒美術館（Kröller-MüllerMuseum,the Netherlands）的25件梵谷真跡，依循「光」的意涵在其生命歷程與創作中的脈絡、依不同的「光」之意義開闢三大展區，引領觀眾走入19世紀最著名的後印象派畫家文森．梵谷（Vincent van Gogh）的藝術世界。富邦美術館特別邀請知名藝人林志玲為展覽錄製語音導覽，以療癒甜美的聲音介紹畫作背後精彩故事，帶領觀眾走入梵谷的畫作世界。

富邦美術館日前舉辦「梵谷：尋光之路」特展開幕記者會，由富邦美術館館長翁美慧、主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫出席，林志玲也特別帶著志玲姊姊慈善基金會捐助的小朋友們出席，一同為台灣觀眾揭開這場世界級規格的藝文盛宴，探索梵谷短暫卻充滿情感和生命力的創作生涯，同時觀眾可以親自體驗〈夜晚露天咖啡座〉畫中實景互動空間。翁美慧表示，「梵谷：尋光之路」是富邦美術館開館後第二檔重磅國際大展，希望透過梵谷作品所散發出的靈性之光，讓觀眾串起外在生活與內在精神層面的連結，獲得心靈的滿足。

梵谷是19世紀末最具影響力的後印象派畫家，繼印象派以科學的角度分析光源多彩的視覺印象後，梵谷的作品開啟了不同於古典與印象派對於「光」的詮釋，他轉化生命的際遇、炙熱的情感和信念，強化繪畫對於創作者內心、感受層面的重要性，跨越地理、國族的界線，獨特的風格對後世的藝術發展影響深遠。本次展出的畫作來自全球最大梵谷真跡收藏之一的荷蘭庫勒穆勒美術館，精選25幅珍稀館藏來台展出，包括素描系列、自畫像、田園風景、靜物畫和臨摹作等。

「梵谷：尋光之路」特展以梵谷生命中的三道光為策展主軸：「啟蒙之光」、「自然之光」與「心靈之光」，詮釋各時期「光」對他的觸動和創作意義，不僅揭示光在其作品中的核心地位，更將梵谷創作生涯劃分為三個重要階段，以三大展區呈現其短暫而菁華的創作歲月。李彥甫表示，本次展出不僅是對梵谷各時期作品的全面展示，更從「光」這個主題提供了一個嶄新的視角，讓觀眾重新解讀這位偉大藝術家多元的面貌。

和富邦美術館一樣對藝術與慈善抱持極大熱忱的志玲姊姊，與富邦美術館館長翁美慧有深厚的情誼。基於與翁館長一樣關心台灣兒童美學教育的共同理念，她特別為這次特展錄製了語音導覽，將一幅幅畫作轉化成一段段精彩的故事。林志玲表示，在深入了解梵谷藝術生涯後，受到他對於藝術巨大熱情與執著的啟發，期盼透過自己的聲音，讓更多觀眾能夠感受到梵谷在抑鬱悲苦的標籤外、燦爛且情感豐沛的創作旅程。同時，志玲姊姊慈善基金會捐助的小朋友也來到展覽現場，跟著志玲姊姊的聲音與步伐一同走入展場、尋覓梵谷追光的軌跡。林志玲認為「藝術教育」是兒童成長歷程中不可或缺的一塊，期盼這趟參觀旅程能為孩子們開啟藝術之窗，激發他們的創造力和想像力。本於推廣藝文的共同願景，主辦單位期望每位觀眾都能透過多元的形式認識藝術，語音導覽將全面開放觀展者在展場內掃描QR Code聆聽，無須另外付費，僅需自備手機及耳機，租借導覽機費用則為50元/台。

對藝術與慈善抱持極大熱忱的志玲姊姊與富邦美術館館長翁美慧有深厚的情誼，特別為特展錄製了語音導覽，秉持著關心台灣兒童美學教育的共同理念在特展中付諸努力。(照片/富邦美術館、聯合數位文創提供)

對梵谷而言，創作不僅是生命的自我救贖，也是解放情感的媒介，每一件創作都是一段精彩故事，梵谷的書信文字成為畫作間穿針引線的媒介，觀眾可依循時間脈絡在展覽中感受照入梵谷生命中的每一道光芒。第一展區「啟蒙之光」聚焦在1880至1885年間，梵谷早期學習傳統學院技法及自學臨摹古典大師米勒、林布蘭作品的影響，展出作品以沉鬱的中性色調為主、刻畫農村的樸實與艱苦，並逐漸朝向厚重和具有質感的筆觸發展，捕捉現實生活的真實面貌，如〈努南的舊塔樓〉、〈爐邊的老人〉、〈坐在籃子上哀痛的婦人〉等畫作。

第二展區「自然之光」揭示了1886年後，梵谷在巴黎吸收印象派及其他現代藝術流派後對光影的探索，互補色、點描派等技法進入到他的視野，展場色調亦隨之轉變，〈餐廳內〉、〈日落時柳樹〉、〈柏樹圍繞的果園〉等為本展區不容錯過的重要作品。〈自畫像〉作為本展最大亮點，更進一步揭示了梵谷對色彩和細節的掌握過程。梵谷著重將個人情緒投射在人像中，而非寫實地如攝影技術般再現，在肖像畫上繪出了自己的獨特風格。

第二展區「自然之光」揭示了1886年後，梵谷在巴黎吸收印象派及其他現代藝術流派後對光影的探索，展場色調亦隨之轉變。(照片/富邦美術館、聯合數位文創提供)

第三展區「心靈之光」則是梵谷於南法聖雷米療養院、奧維時期的創作，透過其獨樹一幟的短筆觸、對色彩的敏銳感知，以及日本浮世繪般的構圖與佈局，創造出充滿強烈情感和具有動態光影的畫作，展現梵谷欲擺脫束縛，逐漸走向其內心深處、最初始的強烈情感。最後一幅作品〈盛開的栗樹〉，即是他生命最後完成的數件作品之一，他帶著重振旗鼓的精神和全新的目光來到奧維，在此作中不同筆觸的實驗與留白，都能看見梵谷對生命堅毅且炙熱的情感。

隨梵谷真跡來台，本次展覽特別製作還原庫勒穆勒美術館館藏中，梵谷最為人熟知的畫作之一〈夜晚露天咖啡座〉場景，在以「光」為題的策展主軸下，強調夜色光線對於繪畫的重要性。同時，也希望讓觀眾有機會親身走入梵谷的創作中，感受其於法國亞爾所見的燈火、星空和夜晚，深度體驗梵谷筆下色彩濃烈的美麗世界，更在互動參與的過程中激發更深層次的思考，在展覽中尋得屬於自己的心靈啟迪。

台灣展場限定藝術空間重現梵谷最為人熟知的畫作之一〈夜晚露天咖啡座〉的場景，讓觀眾有機會親身走入梵谷的創作中，感受其筆下的美麗世界。(照片/富邦美術館、聯合數位文創提供)

「梵谷：尋光之路」特展不僅帶來世界級規格展出，更透過對梵谷的深入研究，精心策畫並推出成人版和兒童版導覽手冊，供親子共讀。基於鼓勵主動學習的教育理念，兒童版導覽手冊特別運用創意提問的方式，刺激孩子們思考，並融入趣味的互動模式，讓孩童將化身成為小小策展人。

「梵谷：尋光之路」特展以荷蘭庫勒穆勒美術館獨家授權的畫作打造一系列展覽周邊，商店區總計近百款梵谷主題商品供觀眾選購，其中超值的「明信片套組」，可收藏本次展出的25幅畫作。另外特別推出與台灣原創品牌et seq.合作的「聯名指彩禮盒」，以梵谷的畫作為靈感調和出絕美色系，完美結合了梵谷藝術及現代實用性，打造藝術即生活的日常美學。還有設計精美又實用的帆布袋、絲巾、馬克杯、陶瓷杯墊、磁鐵、筆記本、資料夾等商品，喜愛梵谷的朋友們千萬別錯過這個難得的機會，將屬於你和梵谷的紀念帶回家！

本次特展的策辦得益於多方鼎力相助，主辦單位感謝協辦單位文化部大力支持，給予諸多藝文資源、協助展覽如期舉行，同時特別感謝富邦金控、台灣大哥大的熱情贊助，以及友達光電的協力合作。富邦集團在藝術領域耕耘有成，秉持分享藝術的初心，用近十年的時間打造富邦美術館。這次「梵谷：尋光之路」展覽主辦單位特別邀請到富邦金控及台灣大哥大擔任主要贊助，與民眾一起欣賞難得一見的梵谷真跡。為回饋企業支持，主辦單位也祭出限定優惠，民眾於展覽現場購票，以台北富邦銀行信用卡刷卡或憑手機展示電信業者為台灣大哥大用戶畫面，即可享全票9折購票優惠！

特展以獨家授權的畫作打造一系列展覽周邊，商店區總計近百款梵谷主題商品供觀眾選購，包含「藝術微噴框畫」、「裝飾畫卡」等熱門選項。(照片/富邦美術館、聯合數位文創提供)

主辦單位再推雙重好康，凡憑票入場的觀眾皆可獲贈一張展覽限定書籤，在展場內拍照打卡即有機會獲得展覽限定貼紙一張，數量有限送完為止。立刻購票為自己預定一趟精彩的尋光旅行，將「梵谷：尋光之路」的藝術之美精心收藏！