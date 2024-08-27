中國科技大學通識教育中心秉持學校「發揮社會影響力」、「落實環境永續」為己任之精神，透過教育部補助USR萌芽型計畫「台北市黎安里社區微旅行－邀約鳥語、花香、人情為伴」善盡社會責任，該計畫團隊暨中科大野鳥救傷社群，結合台北市愛鄰育幼協會、文山區志清國小、信義區吳興國小和大安區銘傳國小，於暑期7月共同舉辦多場「珍愛生命  歡樂起飛」校園野鳥救傷宣導活動。

中國科技大學113年USR萌芽型「台北市黎安里社區微旅行－邀約鳥語、花香、人情為伴」計畫工作重點為野鳥救傷宣導志工培訓、培育公民科學實踐家、社區三生(生態/生產/生活)三識(公民實踐/環境正義/美感創造意識)公民實踐議題線上展覽、修訂與擴增黎安里社區生態微旅行網路地圖。經由愛鄰育幼協會、志清國小、吳興國小和銘傳國小學生專注學習的神情與開心滿足的笑靨可以得知環境永續精神已然於這些未來小尖兵的心中默默紮根與萌芽。

講員指導同學們使用望遠鏡賞鳥。(照片/中國科技大學提供)

「珍愛生命 歡樂起飛」校園野鳥救傷宣導活動首先介紹鳥類特徵、鳥與人類生活、鳥的嘴喙與食性，繼而認識城市和社區常見野鳥，再以貓頭鷹搜查隊角色分析野鳥受傷事件、探討野鳥受傷成因和救傷方式，以及如何預防野鳥受傷，並帶入相關野生動物保育法內容、台北鳥會野鳥救傷中心和動物保護專線1959。

DIY彩繪野鳥模型。(照片/中國科技大學提供)

全程活動由講員、大哥哥、大姊姊和小學一至六年級同學們互動，小朋友們踴躍參與搶答、專心觀察並熱烈討論。此外，學習使用望遠鏡觀賞校園內的鳥朋友-領角鴞、彩繪DIY野鳥模型(白頭翁、紅嘴黑鵯、珠頸斑鳩)、以毛線DIY製作絨絨鳥，帶給小朋友們對鳥類特徵的認識、新奇的感受和創意發揮的意趣。在教育部計畫經費支持及中國科大USR萌芽型計畫團隊暨野鳥救傷社群的熱誠付出與努力，偕同國小校園師生共同推動「珍愛生命 歡樂起飛」野鳥救傷宣導。