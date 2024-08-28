(文/實習記者謝廂棱)近年來永續帶動飲食新浪潮，以「吃」實踐低碳生活的議題如雨後春筍，透過飲食也能推動永續價值。8月28日夢想淘心室【曉宇宙～曉曉問大大】邀請佛光大學首屆「蔬食產業學系」校友林聖智主廚，與聽眾朋友一起分享蔬食產業，以及愛上蔬食成為蔬食推手背後的故事。

林聖智在升學時期曾對自己要選什麼科系感到迷茫，在觀察家中多數親戚朋友蠻多人吃素後，恰逢佛光大學開設第一屆「蔬食產業學系」，因緣際會之下就進入了此科系，最初目地是為了多學一些素食料理給家人吃，也就此開啟了他的蔬食之路。

林聖智參加過各大小廚藝競賽，曾獲得48面獎牌，目前同時也是菩提金廚獎的評審。在榮譽與輝煌的背後，林聖智也曾經有過灰心與氣餒。他提及以前在比賽時得失心非常重，如果沒有得到名次就會很難過。不過，經過佛光大學系上老師不斷的開導及練習，重獲信心去面對每個比賽，轉換後的心境變得更加積極正面。

現在的他，目前在關渡慈濟靜思堂「常不輕dandelion」餐廳擔任顧問，並已有吃素4年經驗的他，經常在臺灣各地教學、推廣蔬食。他說其實蔬食並未像我們想像中的難吃，可以利用不同的烹調方式，讓蔬食吃起來與葷食相似，像是鹽酥雞、肉圓、臭豆腐……等知名臺灣特色小吃，都能用素食食材做出，且均與原本的味道沒有太大的差異。此外，他以自身經歷呼籲聽眾朋友們，吃蔬食除了對身體健康有幫助外，也有助於思緒清晰。

節目尾聲，他分享未來的夢想，就是在花蓮開一間素食餐廳，方便慈濟的師兄姐們就近吃素食。而在實踐夢想的道路上，林聖智以老師勉勵他的話「一步一腳印，踏實向前行」當做自己的座右銘，並勉勵聽眾只要認真踏實走每一步，一定會取得好成果。想了解更多林聖智主廚從「蔬食產業學系」開始成為蔬食推手之路，敬請收聽本集【曉宇宙】節目。

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