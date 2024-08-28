進入9月開學季，規劃外宿的大學生開始尋找合適的租屋處。內政部8月中公告全國各大學周邊租金統計資料，推動學區租金透明化，中興大學全力支持，並認為該政策有助學生了解租屋行情，有利租屋市場合理化。同時，中興大學也建置租屋資訊網、定期訪視並提供租屋諮詢，為學生校外居住安全把關。

中興大學表示，內政部所公告的大學學區租金統計資料，涵蓋全國86個大專校院所在行政區的租屋行情，公開透明的資訊，有助於學生租屋時，能以較合理的價位選擇適合自己的校外賃居處所。

興大105年起建置租屋資訊網，由學務處學生安全輔導室校安老師訪視周邊租屋標的，針對逃生通道、照明、門禁管理、熱水器排氣、高耗能插座等消防安全項目逐一檢視，協助把關，目前已建置400餘筆2000餘床位租屋資訊於網頁，提供學生優質且安全的租屋選擇。同時，學生安全輔導室亦有專責人員定期賃居訪視，並設有24小時校安專線，提供房東與學生溝通的橋樑，如遇租屋糾紛或契約疑問，學安室皆會提供相關諮詢及協助，有效保障學生租屋權益。

興大學務處學安室提供學生租屋諮詢。(照片/中興大學提供)

此外，中興大學每季配合臺中6所大專院校，結合地區警察、消防單位實施校外賃居聯合訪視居，除訪察租屋處的安全設施外，也將優良房東資訊、租金及各項設施，公布於「教育部雲端租屋網租賃網頁」，提供多元資訊給學生參考。

針對內政部公告學區租金統計，在外租屋的興大學生表示，租屋時租金是很關鍵的決定因素，有時會因為資訊不對等而作出錯誤的判斷，如今有政府公告的市場行情，在與房東簽訂契約談價格時，多了一個有公信力的參考依據，對於承租者來說具有相當大的實質助益。中興大學租屋資訊網：https://www.osa.nchu.edu.tw/osa/arm/sys/modules/re/。