開學季在即，靜宜大學特送給學生一份大禮，校方斥資近2億元，以「朝燈」為設計主軸，改善學生宿舍「希嘉學苑」，即將竣工啟用！董事長蘇耀文主教說，靜宜辦學以「最為學生設想的大學」為理念，希嘉學苑的改建不僅是建築空間的提升，更是精進教育環境、生活質量的實踐，及對全人教育的承諾與支持。校長林思伶表示，靜宜現有希嘉、思高及善牧等宿舍，希嘉學苑改建後床位近2000床，將成為「愛、生活、學習」的重要場域。

蘇耀文表示，靜宜大學「希嘉學苑」整體改善工程總經費近2億元，感謝教育部「新世代學生住宿環境提升計畫」1億元的補助經費能完善實現改建計畫，靜宜不僅是第一個通過該計畫的學校，還獲選為全國大專校院優質改建案。

靜宜學生宿舍「希嘉學苑」斥資2億改建啟用，打造「愛、生活、學習」新世代學生宿舍。(照片/靜宜大學提供)

蘇耀文說，「希嘉學苑」是紀念主顧修女會修女方希嘉在靜宜擔任外文系主任與教務長，陶冶學生品德關愛部屬，散播「真、善、美」的種子。此次改建以「朝燈」朝向光明「聖神七燈」為主題，擘劃連結身心靈生活區的環境氛圍，將希嘉學苑的住宿量體降載，並以建築工法營造出宿舍採光、空氣對流、提供更多元公共空間及生活環境。參與改建工程的專業團隊及校內總務與學務等相關單位，從規劃、設計到執行施工，皆以卓越專業和不懈努力，將這宏大工程實現。希望學生在靜宜擁有更愉快的生活環境，享受在靜宜學習及成長的每一刻，希嘉學苑也成為學習之餘的休憩場域、友情和記憶的溫馨港灣與生活各面向成長的地方、

靜宜「希嘉學苑」改建最大特色是規劃戶外景觀平台、多功能教室、下沉式廣場等七個公共空間。(照片/靜宜大學提供)

林思伶說，「希嘉學苑」興建於1987年，曾是全台最大的女學生宿舍多達2400多床位。此次改建同時以聖經中的聖神七恩「智慧、聰敏、剛毅、孝愛、敬畏、超見、明達」為主軸，改造七個公共空間，包括下沉式廣場、地下室開放空間、挑空中庭、戶外景觀平台、景觀道路改善、學生公共空間與街角廣場等，提供校園嶄新的景觀。

林思伶指出，期望「希嘉學苑」成為「愛、生活與學習」的重要場域。「愛」的面向，展現在住宿生、幹部及師生間的攜手互助；「生活」則是學生及幹部自治，共同訂定出新住民(新世代住民)的宿舍規範，合力維護及負責；「學習」是希望將正式、非正式及潛在課程，還有身心靈發展等活動結合宿舍生活，讓學生課後一起學習與成長。

每個宿舍都有獨特的文化，靜宜宿舍則營造「僕人領導者」的精神！林思伶強調，「僕人領導者」是非常重要的領導學，更是生活方式，每件事必定考慮到榮譽自己及利益他人。校方還會規劃系列課程培育種子教師，並訓練宿舍幹部，未來將擴及到思高與善牧宿舍。

建築師賴銘昌表示，學生在靜宜很幸福，因為靜宜將每位學生都視為家人，並提供優質住宿環境。希嘉學苑改建讓宿舍不僅是傳統住宿空間，也提供多元學習及交流的場域，更是學子最溫暖的家。