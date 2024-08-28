隨著AI科技持續進步，新北市致力於營造優質數位學習環境，優化數位教學及深化科技教育，推動AI人才培育計畫成績卓著。透過和台灣微軟攜手合作，推動未來智慧學校，文德國小及永福國小相繼成為微軟Showcase School國際認證學校，樹立數位學習創新及未來教育推動的新標竿，引進更多教育創新的教學方法及資源，培養AI時代的優質人才。

台灣微軟公共業務事務群總經理陳守正表示，微軟一直關注教育的發展，希望透過科技的創新，讓每一個學生都能發揮自己的潛能，成為未來社會的改變者。微軟Showcase School Program是微軟在全球推動的教育創新計畫，旨在協助學校建立數位化、個人化、協作化的學習環境，培養學生使用數位工具技能。面臨AI時代，生成式AI根據師生的需求，自動生成圖片、文字、音樂等多樣化內容，為學習帶來更多的可能性。他提及，相當榮幸有著新北文德國小作為台灣的微軟Showcase School代表學校，文德國小的師生運用生成式AI技術，設計出各種有趣的學習活動，例如用AI老師解答問題、用Copilot發揮想像力生成圖片等，展現了學習的創意和樂趣。

學生使用生成式AI進行自學遊戲。(照片/新北市政府教育局提供)

文德國小校長李慧美分享，學校很榮幸成為台灣微軟Showcase School代表學校，校內已經有148位老師是微軟創新教育家(MIE)及微軟創新教育工作者專家(MIEE)，包括5位微軟教育工作者訓練人員(Microsoft Educator Trainer)。老師們積極規劃資訊融入教學，運用微軟TEAMS及各項好用的AI工具在領域教學上，豐富孩子們的學習歷程。同時也藉由科技教學的脈絡化串接，發展出卓越教學課程「文德龍總會，點亮心感動」，獲得新北市教學卓越特優，下一步正努力邁向全國教學卓越金質獎的殊榮。

教育局長張明文強調，邁入AI智慧科技時代，教育局以2030願景規劃發布全國第1本「AI科技教育白皮書」打造AI+科技學校，從智慧學校、數據辦學、適性學習及科技創新四大面向推動，持續推動課程教學及環境營造，成為全國推動科技教育最完善的縣市。除了辦理多場校長認證專班及AI相關課程，希冀透過校長典範引領學校親師生適應數位時代的挑戰和機遇;此外，微軟Showcase School數位學習教育基地培訓中心未來將定期舉辦各類AI數位教學研習與參訪活動，為推動臺灣教育數位轉型貢獻重要力量。