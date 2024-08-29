暑假期間，中山醫學大學學生將所學知識與愛心化為實際行動，積極投入志願服務行列，包括越南國際志工活動、高中科學暨醫學STEAM探究營，以及深入偏鄉小學的口腔衛生宣導。校方強調，這些活動不僅展現了學生的國際視野與社會關懷，更體現了他們對社會責任的深刻理解與承擔。

中山醫大國際志工團隊帶領越南弱勢學童認識洗手步驟。（照片/中山醫藥大學提供）

中山醫大以培養具備醫學人文、國際觀和服務胸懷的醫事人才為目標，鼓勵學生參與各類志願服務。今年暑假，國際處帶領國際志工團隊，首度與越南姐妹校芹苴醫藥大學合作，前往當地的弱勢家庭兒童機構服務。兩校學生克服了語言與文化差異，透過數月的線上討論，設計了涵蓋「認識台灣」、「登革熱防治」以及「刷牙與洗手的重要性」等課程，並以遊戲與互動的方式，為當地弱勢兒童帶來富有教育意義的體驗。

科學暨醫學STEAM探究營帶領高中生練習思考與尋找解決方案。（照片/中山醫藥大學提供）

中山醫大與高雄醫學大學攜手參與了教育部國教署的「高級中等學校STEAM專業人才扎根和推廣養成計畫」，主要結合科學、科技、工程、藝術、數學等五大領域，培育跨域且具創新能力的人才。計畫主持人、中山醫大醫學系講座教授洪瑞兒表示，在員林高中與清水高中舉辦的「科學暨醫學STEAM探究營」中，來自不同專業背景的學生志工精心設計了「微生物探索」、「環境化學」、「寄生蟲實作」和「徒手肌力測驗」四個課程主題，幫助高中生增強實驗技能，同時學習系統思考與問題解決。

洪瑞兒指出，此次探究營志工團隊從徵選到培訓，歷經超過20小時以上的專業教育訓練，並進行了多次試教，最終獲得科學暨醫學志工證照。學生志工們在傳遞醫學與公衛專業素養上表現出色，並透過教學相長的過程，提升了自身的專業技能與職場競爭力。

員林高中學生在實驗中發現魚虱，並與志工討論寄生蟲特性。（照片/中山醫藥大學提供）

中山醫大牙醫系學生所組成的口腔衛生推廣服務隊，暑期則前往基隆的南榮國小與深澳國小推廣口腔衛生教育。以創意的教學方式，如刷牙歌、潔牙教學和手工書製作，讓學童在愉快的氛圍中學習口腔保健知識。隊長蔡昕芸表示，這次活動不僅讓學童們獲得實用知識，也讓志工們在服務過程中得到寶貴的成長經驗。

中山醫大志工用心準備教具，吸引國小學童專注學習。（照片/中山醫藥大學提供）

校方表示，透過志工活動與教育計畫，展現中山醫大在國際合作、社會服務與教育推廣方面的努力與重視，未來將持續推動更多具有社會影響力的活動，號召師生貢獻所學，回饋社會、服務全球。