桃園市衛生局與藥師公會舉辦的「長青樂活用藥健康知識競賽」，為提升長者用藥安全及減少藥物浪費，29日於開南大學舉辦，共有63組、252位樂齡參賽者，為了尋求競賽勝利，大家都盛裝改造形象，希望在競賽中脫穎而出。

桃園市賴淑華副秘書長與衛生局吳家豪科長共同參與競賽。衛生局表示，長青樂活用藥健康知識，對於長者來說能預防藥物誤用、提升自我管理能力、促進醫患溝通，最重要是能增強健康意識。

林玥秀校長鼓勵壯世代注重健康，勇於挑戰和學習。（照片/開南大學提供）

開南大學校長林玥秀也到現場為競賽者打氣並表示，用藥知識能防止誤用藥物、保障健康和提升生活品質，正是開大健康學院教學理念的具體體現，如健康產業管理學系和保健營養學系等科系，結合了醫學、藥學、營養學、公共衛生、醫療資訊等多領域的專業知識的教授群，為培養學生在健康服務產業中的綜合能力，而近年越來越多的樂齡世代加入學校的課程學習，充實自我成長。

健康產業管理學系陳挺豪主任表示，學校強調跨領域的學習，讓學生能夠在醫療、長期照護、健康促進等多方面發揮所長。注重理論與實務的結合，通過與國內外知名醫療機構、製藥公司、健康管理機構的合作，為學生提供豐富的實習機會。

現場熱鬧氣氛，樂齡參賽者積極參與。（照片/開南大學提供）

主辦單位期望長者退休生活更加豐富精采，並傳遞不老精神。經由競賽提升壯世代對用藥安全的認識，促進健康生活方式的普及。將所學知識應用到日常生活中，為自己和家人的健康守護安康。