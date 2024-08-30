沙崙智慧綠能科學城的沙崙國中，將於113年底前改制為臺南市立沙崙高級中學，未來招收對象將涵蓋K（幼兒園）至12年級學生，成為臺南市第一所招收各學習階段最完整、具備雙語特色課程的示範學校。南市趙卿惠副市長近日在教育局林谷達專門委員、沙崙高中籌備處黃詞凰主任的陪同下，視察校舍工程進度。確保學校能如期如質於114學年度前設立、完工及招生，以滿足園區內就業人才子女的就學需求。

趙卿惠副市長表示，完工招生後能提升區域內教育資源，促進沙崙綠能科學城的全面發展。（照片/臺南市政府教育局提供）

趙卿惠副市長表示，因應行政院推動沙崙智慧綠能科學城計畫產生的人口移入與成長，將提供一個兼具創新、永續與智慧科技的校園環境，完工招生後能提升區域內教育資源，促進沙崙綠能科學城的全面發展。為當地居民、園區內政府機關、事業單位、投資廠商、學術研究機構人員之子女，提供優質的學習場域及受教品質。

教育局鄭新輝局長表示，歷經三年籌劃，新校舍工程於111年5月29日開工，目前工程進度已達75%。（照片/臺南市政府教育局提供）

教育局鄭新輝局長表示，新校舍工程於111年5月29日開工，目前工程進度已達75%。新建項目涵蓋幼兒園、國小部、國中部與高中部校舍外，也另興建具有溫水游泳池的多功能體育館及自設的午餐廚房。建築設計強調空間的開放與彈性，透過Learning Hub的設計，讓不同教育階段的學生能在共享空間互相交流與學習。目前學校已成立籌備處，將在114學年度逐步完成學校改制、招生規劃、課程計畫等。

教育局表示，目前幼兒園到高中的學習階段，預計招收班級總數為47班，其中幼兒園2班、國小18班、國中18班及高中9班。學校工程總經費約8.4億元，校地面積5.18公頃，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所設計監造，升富營造有限公司負責承造，新校舍將取得鑽石級綠建築和合格級智慧建築標章，以體現推動淨零永續與智慧科技的政策。