第二屆蘭陽金廚素齋饗宴在宜蘭礁溪孔雀明王寺的開成別院隆重舉行。活動除了是美食盛會，更是宗教文化與信仰的融合，吸引了來自全國各地的頂尖廚師與素食愛好者齊聚一堂。臺北育達高中餐飲科受邀參加，帶領著優秀中餐選手們參與重要的素食文化盛典。餐飲科的學生們提前數天開始籌備，仔細構思每道菜的設計與製作。菜餚不僅著重於色、香、味，更強調食材的選擇與擺盤的藝術性。學生們也自選一道菜進行創作，每一道菜都融入了當地的季節性食材和精心搭配的調味料，展現出素食料理的多樣與豐富性。

菜餚的色、香、味，更強調食材的選擇與擺盤的藝術性。（照片/臺北市私立育達高級中等學校提供）

活動前一天，學生們便抵達孔雀明王寺，並在靜謐氛圍中開始烹飪工作。充分利用當地的新鮮食材，結合現代烹飪技術與傳統素食文化，製作出一道道色香味俱佳的素齋佳餚。108位來自全國各地的廚師們一同在孔雀明王寺的開成別院展示他們的心血之作。，每一道菜餚都在佛前供奉，象徵著對佛教信仰的虔誠和對大自然的尊敬。

學生利用當地新鮮食材，結合現代烹飪技術與傳統素食文化，製作出一道道色香味俱佳的素齋佳餚。（照片/臺北市私立育達高級中等學校提供）

學生們表示，能夠參與這樣的盛會，既是對他們技能的考驗，也是一次珍貴的學習機會。隨著社會對健康飲食的關注增加，素食已逐漸成為一種流行趨勢。通過此次參加蘭陽金廚素齋饗宴，學生們提高了廚藝的專業技能，也增進了對素食文化的理解和熱愛。

學生們表示，能夠參與這樣的盛會對他們技能的考驗，也是一次珍貴的學習機會。（照片/臺北市私立育達高級中等學校提供）

參與第二屆蘭陽金廚素齋饗宴，是餐飲科學生一次難忘的經歷。期望未來年輕廚師們能繼續在素食料理的道路上探索，將這份素食文化的美好與意義傳播給更多人，為素食料理的未來注入了新的活力與創意。