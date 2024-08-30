聖約翰科技大學傑出校友、愛思居學院林政邦董事長慷慨贊助170萬元推動碳中和教育，用於支援ISO14068-1碳中和國際證照課程的補助及經濟弱勢學子的課程費用。這一舉措不僅顯示林政邦董事長對人才培育的重視，更凸顯他在推動永續發展與碳中和教育方面的領導力，充分展現對社會與環境責任的強烈承諾，創下供應鏈自願性參與百人盛況。

林政邦董事長（左）頒發獎學金給臺科大機械系博士生陳芸沄（右），支持淨零人才的成長與發展。(照片/聖約翰科技大學提供)

此次ISO14068-1碳中和國際證照課程於8月27日至28日在淡水福容飯店舉行，林政邦董事長與開南大學宮輔辰教授、臺灣科技大學以及母校聖約翰科大攜手合作，共同推動供應鏈自願性參與碳中和議題的盛況，吸引超過百位供應鏈廠商代表積極參與，為業界樹立新的標竿。本次活動也創下在碳中和領域的全新里程碑，顯示供應鏈夥伴攜手應對全球2050淨零目標的強大決心。

陳柏宏總經理指出，淡水福容飯店是台灣首家得到PAS 2050和PAS 2060認證的綠色酒店，並通過「服務碳足跡」認證，為大家示範如何將可持續發展融入到酒店服務中。(照片/聖約翰科技大學提供)

林政邦董事長表示，推動碳中和教育與實踐，不僅是對環境的承諾更是對未來世代的責任。希望通過這次課程，能夠為企業供應鏈中的每一位夥伴提供最標準的碳中和規劃概念，同時支持那些來自經濟弱勢的學子，幫助他們在這個重要的領域不缺席。

林政邦這一舉動，無疑為聖約翰科技大學及其校友們樹立新的榜樣，並以實際行動推動社會進步和環境保護，在碳中和與永續發展領域中發揮影響力。